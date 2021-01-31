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再建議公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期！

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院群聚擴散，一名病人（案889）曾到平鎮某醫院就醫，導致另一名在該院同一診間的看病民眾（案908）也確診。急診科醫師謝宗學今天（31日）建議，指揮中心或許可以考慮公布第二間醫院名稱；對此，他再度發文解釋，「為什麼這次我會偏向公布第二間醫院？」

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，因規定進入醫院時所有人都要戴口罩，案908和案889彼此不認識，不可能面對面長時間聊天，結果還是染病；傳染途徑除了飛沫傳染外，間接接觸傳染亦是可能的傳染途徑。

▼謝宗學認為，公布醫院名稱可以杜絕謠言，並降低意外社區傳播的機率。（圖／指揮中心提供）

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▲▼0130中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

謝宗學強調，疫調只能分析人與人之間的飛沫傳染，無法釐清看不見的間接接觸傳染；疫調中第二間醫院的相關接觸者已經隔離，但門診候診區人流來往複雜，很難百分之百匡列。

謝宗學說，此外，若環境遭受病毒污染，病毒可能隨著人流帶到另外一個不相干的環境，若有人不小心接觸受污染的環境再接觸臉口鼻眼，不明感染源的本土病例可能再次出現；即使再三消毒染病者經過的環境，病毒無法由肉眼看到，亦無法百分之百確定消毒是否完全，應該比照病房院內感染的作法，淨空門診區、候診區一段時間，降低間接接觸傳染的風險。

謝宗學認為，公布醫院名稱除了可以杜絕謠言，也提醒沒有被匡列到的醫院相關接觸者更注意自己的身體狀況，可以降低意外社區傳播的機率，「現在是非常時期，兩間醫院發生院內感染不是一般事況，建議考慮不同的處理方式。」

▼指揮中心30日公布國內新增4例本土病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼0130中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

謝宗學在稍早發文提到，雖然根據疫情指揮中心的說法，第二間醫院已經完成消毒並隔離相關接觸者，但戰線確定擴大，再次增加爆發社區疫情的風險；戰爭時最忌諱謠言動搖軍心，指揮中心不公布醫院名稱的用心可以理解。

謝宗學表示，然而，網路上各種謠言不斷，平鎮地區醫院幾乎都被點名過，導致人心惶惶，容易被有心人士利用挑動社會不安氣氛；因此，建議指揮中心考量這次桃園地區疫情的規模和擴散的情況，或許可以考慮公布第二間醫院名稱，遏止謠言紛擾，相信以台灣國民的成熟度，應不至於標籤化醫院、造成歧視。

指揮中心30日公布國內新增4例本土病例，其中有1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，不過指揮中心暫不考慮公布醫院名稱。

指揮中心發言人莊人祥表示，嚴謹的院內感染應該是患者於住院期間所得到感染，不過謹慎起見，指揮中心放寬至醫院環境中感染都列為院內感染，該起個案出現意味「第二家醫院出現院內感染」。

莊人祥說明，目前案908Ct值20屬於病毒量高，後續要觀察病毒量是否持續升高；另一方面，進一步調查案908離開醫院至被匡列之間的足跡，評估有無公布需要。

要求公布「第二間醫院」原因曝　醫：現在是非常時期！（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

▲▼謝宗學今二度發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

案908增2風險！　醫建議公布「第二家醫院名」：戰線確定擴大。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
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