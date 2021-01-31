　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／追第二家院內感染案908「3天足跡」　陳時中下午2時說明

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院引發的感染風波至今還未停，昨不僅增加4例護理師家人確診，還有1例死亡；另外，案908被列為案889在另一家醫院的接觸者，指揮中心也定調為第二起院內感染。中央流行疫情指揮中心今下午將持續召開記者會，由指揮官陳時中說明後續疫調情況。

指揮中心30日公布新增4例本土病例，其中3例為案863護理師的女兒（案909）、公公（案910）和婆婆（案907），其中婆婆不幸死亡；另1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調此為新一起院內感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，昨日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

由於案908是案889在另一家醫院的接觸者，1/23有接觸，1/26被匡列，中間有3天時間，專家也認為指揮中心應公布疫調足跡。

指揮中心昨也表示，將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入，案908離開醫院至被匡列之間的足跡也持續調查，會評估有無公布需要。

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
男友沒工作錢卻花不完　網見亮點：幹嘛上班
網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局緊急回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵女列車長收隔離通知　衛生局證實「她到過平鎮某醫院」

案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

快訊／被指是「平鎮某醫院」！聯新醫院6點聲明回應了

她一口氣「猛嗑17片烏魚子」！肛門猛噴液體　結局超慘烈

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列初判「與其他9人一致」

外送員「偷吃客人鹹酥雞」！1小時後又來接單　老闆傻眼：太香了

部桃至少「9人陰轉陽」！四採才確診　醫看案例驚恐：潛伏期變了

全家人隔離！案907死亡「無人協辦後事」　陳時中：部桃全力支援

快訊／「平鎮某醫院」驚爆院內感染！大量民眾收通知　急赴院篩檢

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

快訊／台鐵女列車長收隔離通知　衛生局證實「她到過平鎮某醫院」

案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

快訊／被指是「平鎮某醫院」！聯新醫院6點聲明回應了

她一口氣「猛嗑17片烏魚子」！肛門猛噴液體　結局超慘烈

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列初判「與其他9人一致」

外送員「偷吃客人鹹酥雞」！1小時後又來接單　老闆傻眼：太香了

部桃至少「9人陰轉陽」！四採才確診　醫看案例驚恐：潛伏期變了

全家人隔離！案907死亡「無人協辦後事」　陳時中：部桃全力支援

快訊／「平鎮某醫院」驚爆院內感染！大量民眾收通知　急赴院篩檢

近百萬大學生寒假想工讀 60%兼差兩份以上

37年來百威首次不在超級盃宣傳啤酒　改宣傳疫苗接種

兆豐票券年終稱霸金融　年終平均值11個月

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

兄弟新洋投將到齊！歐尼爾隔離中打招呼　加百利明天抵台

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

母子戀是真的！陳昊森帶潘麗麗「回家吃飯」見家長

國道服務區總體檢備戰春節　實施用餐區域隔離、熟食加蓋

陸港今起不承認BNO護照　港人返港須憑特區護照、身分證

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

4人巴西返台「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區

聯新醫院發文2hrs急刪！6點聲明這裡可找到

被指是平鎮某醫院　聯新醫院6點回應了

案908增2風險　醫建議公布第二家醫院名：戰線確定擴大

一家6確診！憂放射線破防火牆　醫曝若有這情況就完了

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

案907確診當天就病逝　名醫嘆：最沉重的警鐘

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

桃園驚爆第二家醫院感染！詭異連結曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面