老人愛問小孩「可以分我嗎？」她白眼：這玩笑很有病…恐造成陰影

▲對於老人的開玩笑，原PO感到很憤怒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

走在路上看到可愛的小孩子，總會讓人忍不住想上前多看一眼，或是逗他笑，但有時可能會惹家長不開心，一名媽咪表示，帶小孩出門時遇到老人，永遠都會問小孩「可以分我嗎？」若小孩不分享就會被說小氣，說願意之後，又說是開玩笑的，讓她覺得「真的是神經病」。

該名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，很多老人看到小孩手上拿東西，總會問「可以分我嗎？」讓她覺得很莫名其妙，「為什麼要分你？你老婆要不要也分我一下 ？你的錢要不要分我用一下？」拒絕的話就會被說小氣，如果分了，老人又在那邊假裝吃，或說只是開玩笑的。

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▲許多人也很厭惡這樣的行為。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

她還分享專家建言，有三種玩笑不適合對小孩開，利誘的玩笑、貶低的玩笑和試探性的玩笑，像是「可以分我吃嗎」則是試探性玩笑，會對小孩的成長造成陰影，孩子會分不清是真的要吃，還是開玩笑的。

對此，不少網友留言表示，「北爛當有趣，遇到這種的直接無視」、「大概沒招了，只會這樣逗弄小孩」、「小時候遇到這種，我都回你是乞丐嗎？」「還蠻多這種無聊人士的，還不少是年輕人」。但也有人認為，只是逗小孩而已，不用太認真，「其實只是想找話題跟小朋友玩啦！別想太多了」。

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