台南3大美食陷危機！汕頭魚麵打頭陣關店　達人曝主因：報應來了

▲卓家汕頭魚麵去（2020）年底宣布熄燈。（圖／翻攝自臉書／臺南 TODAY）

記者崔子柔／綜合報導

台南有許多經營多年的著名美食，但近日卻有不少小吃名店拉下鐵門，宣布無限期停業，連當地人都熱愛的「卓家汕頭魚麵」也突然關門，讓達人感嘆，「哪天台南美食沒得吃了，就算是起碼的報應了」。

達人「魚夫」26日在臉書《臺南 TODAY》PO文呼籲「正視台南美食危機」，他提到店家因為貨源不足結束營業，也不會再開張，讓許多在地人感到晴天霹靂。

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魚夫表示，俗稱的「狗母魚」是台南小吃的重要食材，魚麵、魚冊就是用狗母魚製成，也是牛頭牌沙茶醬的重要原料。

▲台南許多老字號小吃店受多重影響，紛紛拉下鐵門。（圖／記者陳俊宏攝）



魚夫透露，狗母魚早在好幾年前就面臨貨源貧瘠的窘境，過去在大陸西南沿海還能大量捕捉，後來要到東南亞去找尋，甚至遠到印度、巴基斯坦，還要在漁季時補足當年度的魚貨。

魚夫指出，炒鱔魚也有貨源不足的問題，因為台灣土地汙染嚴重，野生鱔魚無法生存，養殖善於又有困難，有業者透露，南洋的鱔魚因為沒經過冬眠，口味不好，大陸的鱔魚雖然美味彈牙，但也早被大餐廳選走，路邊攤家只能各憑本事。

魚夫表示，火燒蝦店家也碰上同樣問題，但怕砸了經營多年的招牌，也不願意用其他蝦子取代，乾脆就拉下鐵門休息，不只肉圓和蝦仁炒飯，「連帶用火燒蝦殻來炕高湯的台南擔仔麵、著名的台南蝦捲」都受到影響，「咱們台灣人不愛惜地球、污染生存的地方，哪天台南美食沒得吃了，就算是起碼的報應了」。

▼魚夫原文。（圖／翻攝翻攝自臉書／臺南 TODAY）

