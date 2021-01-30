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新竹工程師離婚脫產　383張台積電股票「200元賤賣」

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲工程師離婚拒賠錢「決定脫產」，200元賤賣台積電股票。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名在台積電工作的張姓工程師因為壓力大，回家後經常辱罵或動手打妻子，妻子不堪受辱2019年決定離婚，法院判處他必須給予妻子4600萬元賠償，不料他不願賠償還脫產，將錢不斷匯到海外帳戶，因此被檢方依《刑法》損害債權罪起訴，新竹地院認定他確實隱匿財產，裁定管收1個月。

根據判決書指出，張男在台積電任職工程師30多年，儘管年薪多達400多萬元、長期累積配股達到1億多元，龐大的工作壓力卻讓他難以調適，導致他回家後經常因為細故，大聲對何姓妻子咆哮辱罵，2008年起甚至會動手打人，何妻不堪受辱2019年決定提出離婚訴訟。

張男經法官的勸說後，同意與何女簽字離婚，只是夫妻財產分配卻沒有共識，最後只好交由法官裁定。何女主張，張男名下的財產比她多1億餘元，依法她可以獲得差額約5000萬，但她只要求拿到4500萬元，外加家暴事件賠償300萬元，法院最後判她可以分得4500萬元財產，並獲得張男100萬元賠償。

張男事後卻不願意給錢，他認為股票是自己賺的，家暴也只是偶發事件，為避免法院強制執行，他決定進行脫產，將台積電383張股票以200多元賣出，並把錢不斷匯到海外帳戶，過程中沒有給何女任何一毛錢，氣得何女決定向法院提告。

檢方調查後依《刑法》損害債權罪起訴張男，新竹地院審理後裁定管收張男1個月，只要張男願意還錢給何女，或是提出有效的還錢計畫，計畫獲得法官同意，就可以隨時獲釋。

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