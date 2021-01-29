　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／北市男隔離出關後突然暴斃　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

部立桃園醫院群聚累積15例個案，中央流行疫情指揮中心今（29）日午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新情況。另外，傳出台北市有一名男子在防疫旅館居家隔離期滿後忽然暴斃，預料記者會上也將對此做出進一步回應。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。指揮中心昨日公布最新病毒定序結果，包含群聚源頭的案812美國境外移入病例在內，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。

雖然研判整起群聚為單一病毒傳播事件，案889感染來源途徑仍不明確，指揮中心持續針對12A、B病房大外科體系等醫護、工作人員採檢抗體，初步已經有236人採檢、235人陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，傳出台北市有一名50歲男子在信義區一間防疫旅館進行居家隔離，昨日出關後晚間與友人入住中山區一間旅館，沒想到友人上午要叫醒他，卻發現失去生命跡象，報案送醫後仍宣告不治，詳細死亡原因仍有待釐清。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心統計，至昨日為止累積895例確診，分別為785例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、809人解除隔離、79人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

ET快訊
快訊／本土+0「部桃連5天零確診」　增4例境外移入
LIVE／北市男隔離出關後突暴斃　陳時中最新說明
阿沁喊話前女友Faye「世紀同台」　老婆花花回應了
菜單見「荸薺」怎唸？他喊「我要ㄅㄛˊㄑ一ˇ」尷尬了
北市醫院驚見病床色狼　連摸女病患4天！2個月後死了
4種夢是大禍將至預兆　夢到「它」可能出車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2/1起搭車禁止飲食！大眾運輸「5大防疫措施」升級

快訊／本土+0「部桃連5天零確診」　增4例境外移入

朋友交這「4生肖」超有錢途！儼然招財貓上身...想窮都難

LIVE／北市男隔離出關後突然暴斃　陳時中最新說明

「愛自己」也要允許！他3度輕生未遂　現成為資深諮商師突破盲點

店家開發票、免海外刷卡手續費！Uber Eats2/1正式「落地台灣」

感嘆「很多5寶爸這種家庭」　他直擊悲劇：15歲妹到處玩、到處睡

荸薺該怎麼唸？　他吃鍋喊一份「ㄅㄛˊㄑ一ˇ」…店員尷尬炸

別鐵齒！「4種夢」是大禍將至預兆　夢到「它」可能出車禍

獨／不配合檢疫！上海返台男怒推倒女檢疫官　基層心寒：最近很多起

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

2/1起搭車禁止飲食！大眾運輸「5大防疫措施」升級

快訊／本土+0「部桃連5天零確診」　增4例境外移入

朋友交這「4生肖」超有錢途！儼然招財貓上身...想窮都難

LIVE／北市男隔離出關後突然暴斃　陳時中最新說明

「愛自己」也要允許！他3度輕生未遂　現成為資深諮商師突破盲點

店家開發票、免海外刷卡手續費！Uber Eats2/1正式「落地台灣」

感嘆「很多5寶爸這種家庭」　他直擊悲劇：15歲妹到處玩、到處睡

荸薺該怎麼唸？　他吃鍋喊一份「ㄅㄛˊㄑ一ˇ」…店員尷尬炸

別鐵齒！「4種夢」是大禍將至預兆　夢到「它」可能出車禍

獨／不配合檢疫！上海返台男怒推倒女檢疫官　基層心寒：最近很多起

2/1起搭車禁止飲食！大眾運輸「5大防疫措施」升級

kitty穿乳牛裝爆Q！小7最新「三麗鷗醫療口罩」　3款花色下周開賣

新國巨艦隊蓄勢待發

快訊／蘇震清可以回家了！涉貪2580萬　法官裁准1000萬交保

快訊／本土+0「部桃連5天零確診」　增4例境外移入

65.9 萬起Nissan Tiida新年式展間實拍！CVT升級＆導入數位後視鏡

日本皮膚科醫師：加速衰老的「10種食物」，少碰為妙！

高雄發票哥超高中獎率曝光！4000張中33張　高雄國稅局說話了

網通多引擎　營運舞春風

唐鳳存款36萬負債1800多萬　顧立雄擁市價1.3億北投土地

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

師嘆7歲妹妹「快歪掉了怎辦」　過來人點破：難救

月薪40K一半要給媽！獨生妹崩潰

女友討過年紅包給娘家　1張台G電

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

快訊／案889感染源仍未明　陳時中1400說明

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

「4種夢」是大禍將至預兆！夢到「它」可能出車禍

不配合檢疫！上海返台男怒推女檢疫官

18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

12萬年終all in包給岳父母　名律師勸：這種老婆要珍惜

他直擊悲劇「很多5寶爸這種家庭」

更多熱門

相關新聞

以色列數據：輝瑞疫苗有效率幾乎達100%

以色列數據：輝瑞疫苗有效率幾乎達100%

多家跨國藥廠的新冠疫苗已經開始施打，其中輝瑞（Pfizer）疫苗經以色列研究證實，在接種完2劑疫苗之後，只有0.04%的機率會感染新冠肺炎，意即幾乎所有的新冠病例都可以預防。研究更指出，更具傳染性的英國變種病毒「B.1.1.7」也能透過接種疫苗來抵禦。

案889疑有另條傳播鏈？　專家揭「最有可能」感染方式

案889疑有另條傳播鏈？　專家揭「最有可能」感染方式

北京下調核酸檢測費344元／次 最低價只需172元

北京下調核酸檢測費344元／次 最低價只需172元

案889感染源仍不明！醫推測「1方式傳染」機率高　難以防範原因曝

案889感染源仍不明！醫推測「1方式傳染」機率高　難以防範原因曝

聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

關鍵字：

陳時中指揮中心新冠肺炎醫護染疫院內感染

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

《全明星》8成員突襲《玩很大》

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面