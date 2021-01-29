LIVE／北市男隔離出關後突然暴斃　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

部立桃園醫院群聚累積15例個案，中央流行疫情指揮中心今（29）日午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新情況。另外，傳出台北市有一名男子在防疫旅館居家隔離期滿後忽然暴斃，預料記者會上也將對此做出進一步回應。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。指揮中心昨日公布最新病毒定序結果，包含群聚源頭的案812美國境外移入病例在內，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。

雖然研判整起群聚為單一病毒傳播事件，案889感染來源途徑仍不明確，指揮中心持續針對12A、B病房大外科體系等醫護、工作人員採檢抗體，初步已經有236人採檢、235人陰性。

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另外，傳出台北市有一名50歲男子在信義區一間防疫旅館進行居家隔離，昨日出關後晚間與友人入住中山區一間旅館，沒想到友人上午要叫醒他，卻發現失去生命跡象，報案送醫後仍宣告不治，詳細死亡原因仍有待釐清。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心統計，至昨日為止累積895例確診，分別為785例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、809人解除隔離、79人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。