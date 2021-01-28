路透：美極端組織「驕傲男孩」主席曾當FBI臥底　助警方逮十多人

▲「驕傲男孩」36歲主席恩里克‧塔里奧（Enrique Tarrio）。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

極右翼組織「驕傲男孩」被外界認為是美國國會騷亂的主要煽動者，36歲的主席恩里克‧塔里奧（Enrique Tarrio）26日被路透社揭露，2012年被捕後，曾多次擔任聯邦調查局（FBI）和地方警局臥底的事，且貢獻巨大。塔里奧對此極力否認，僅稱自己甚麼都不記得，「只是澄清了案件裡的一些問題」。

據《路透》報導，據2014年邁阿密聯邦法院紀錄顯示，塔里奧遭控詐騙被捕後，聯邦檢察官、FBI探員以及塔里奧辯護律師都曾作證，塔里奧過去擔任過各種臥底任務，協助毒品到賭博、人口販賣等案件偵破，幫忙起訴超過十多人，因此請求法官從輕量刑。

據美國廣播公司（ABC）報導，塔里奧辯護律師當時在法庭上表示，塔里奧曾協助警方發現3間種植大麻的民宅以及醫藥詐騙案等，更曾在人口走私案中冒險以臥底身分談判，向犯罪組織支付1.1萬美元（約新台幣30萬8000元），成功將人質帶回美國，他是名優秀的合作線人。

塔里奧接受路透社訪問時卻表示，對此毫不知情，但坦言刑期確實從原先的30個月減為16個月，不過堅持單純是因為他與辯護律師「澄清了案件中一些問題」。他曾在4日因涉嫌焚燒「黑人的命也是命」標語被捕，並因持有兩個大容量的彈匣，被控「非法持有武器罪」，他本人未參與暴動。

「驕傲男孩」在2016年創立，是個反移民的全男性團體，後來被美國聯邦調查局（FBI）列為極端主義組織，近日更被加拿大國會定為恐怖團體，被視為是國會暴動的煽動主導者，目前已有5名驕傲男孩成員因暴力行為遭起訴，也被推特等社交軟體禁止活動發文。