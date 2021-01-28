一張圖看部桃群聚感染病毒！9人一致驗出L452R變異

▲部桃同一病毒株感染事件。（圖／王譯萱）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件累積15例個案，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布最新病毒定序結果，包含群聚源頭的案812美國境外移入病例在內，總計有9人完成比對，結果一致屬於帶有L452R變異的D614G病毒，屬於單一病毒株引起的傳播事件。

指揮中心日前針對部桃群聚案說明，疫情源頭來自案812美國境外移入個案，感染病毒株為現在較為強勢的D614G變異株，而且檢驗也發現病毒帶有L452R位點變異，為國內首見。

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指揮中心1月21日公布第一波比對，結果包含案812、首例染疫醫師（案838）、案838女友護理師（案839）、護理人員（案852）、主治醫師（案856）5人都屬同一株。

今（28）日公布第二波結果，另4例基因定序結果也一致，包含案868（10B護理人員）、869（9B外籍看護）、885（染疫翁三女兒）、889（感染源不明院內病患）。陳時中表示，其中889雖然無法完整定序，但基因片段仍帶有D614G，研判屬於同一株。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，國內目前除了部桃群聚案件沒有發現其他境外移入有L452R突變，外界曾擔心869外籍看護是否有其他感染來源，或者案889在社區時間比較久，是否有社區感染的可能性，目前透過基因定序讓大家知道都是屬於同株，可以排除其他感染來源，「可以說是單一病毒株引起的傳播事件」。

指揮中心指揮官陳時中表示，病毒株相同基本上在機構內發生可能性最高，不過感染源不明的案889，還會進一步透過醫護人員血清抗體檢驗、環境採檢等結果綜合研判，等資料更完整再來報告。

羅一鈞日前說明，D614G變異株為歐美主流，而美國北加州大學發表發現其L452R位點變異，懷疑與加州當地疫情上升有關，但目前還沒有被世衛組織（WHO）認定為新的變異株。