網美穿低胸裝吃「鮑魚大餐」　遭老闆低聲偷罵：那個奶…瘋女人！

▲甘東蘭因身材姣好，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自YouTube／감동란TV）

實習記者高琳景／綜合報導

南韓直播主「甘東蘭（감동란）」擁有姣好外貌和傲人身材，在網路上擁有超高人氣。日前她到釜山一間餐廳直播吃飯時，準備介紹該店的好吃餐點，沒想到卻錄到老闆和員工在背後對她的外貌和穿著指指點點，其中還參雜不雅字眼，雙方最後不歡而散，不少網友看到影片後也直呼「這間店我永遠不會去了」。

甘東蘭在影片中表示 ，她在幾年前得知這間餐廳時，就對它的餐點念念不忘，於是特地從首爾搭車南下，想介紹餐廰的美食給大家。進入店內後甘東蘭點了鮑魚系列大餐，有鮑魚粥、鮑魚生魚片、鮑魚湯鍋等，並開直播一一向大家介紹，並時不時的讚嘆菜色有多好吃。

▲甘東蘭向網友介紹餐廳中的美食。（圖／翻攝自YouTube／감동란TV）

吃到一半時，甘東蘭表示要去上一下廁所，而直播鏡頭仍是繼續開著，這時卻意外錄到老闆跟員工竊竊私語提到，「那個奶…天啊！」、「這樣她有穿內褲嗎？」、「她這樣一點都不漂亮」、「這瘋女人吧」等等攻擊性言論，似乎沒發現她的攝影機還在錄，讓不少觀看直播的網友紛紛留言提醒她。

在甘東蘭回到座位看留言時，發現在她去廁所的這段期間，老闆在背後批評她的穿著和外貌，於是當下向老闆反應來表達自己的不滿，雖然老闆立刻向她道歉，但甘東蘭認為這些言論讓她非常不舒服，所以決定結帳離開。

▲在甘東蘭上廁所期間，被不少觀看直播的網友聽到餐廳老闆對她的指指點點。（圖／翻攝自YouTube／감동란TV）

影片於19日上傳至今已累計超過40萬人次觀看，不少網友看到影片後直呼「這間店我永遠不會去了」、「我們去投訴吧」、「對方的道歉沒有1%的誠意」。但也有網友認為，甘東蘭這樣穿確實過於裸露，在網路上引發熱議。