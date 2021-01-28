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韓粉網紅「假罷免真斂財」　金主踢爆哭窮手法！贊助影片悄下架

陳品宏仍未正面回應收受捐款與成立罷免總部是否合法，罷免基金流向同樣交待不清。（讀者提供）

▲陳品宏仍未正面回應收受捐款與成立罷免總部是否合法，罷免基金流向同樣交待不清。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

直播主陳品宏近日被本刊踢爆「假罷免真斂財」，他遭控裝可憐卻月賺百萬元，引起社會譁然。事發至今，陳仍未正面回應收受捐款與成立罷免總部是否合法，捐款流向也未交待，甚至還將多部提到要大家贊助罷免的影片悄悄下架，僅以「過年後會重新啟動罷免」一說草草帶過，讓許多過去曾經捐款過的支持者怒批：「陳品宏根本心裡有鬼，故意用拖延戰術，他最好交待清楚錢到哪裡？用罷免的名義讓大家捐錢到底合不合法？」

一名曾經捐款過的W小姐表示，陳被踢爆後，對於成立總部、違法收受捐款一事絕口不提，陳還說罷免連署書都是真的，但對於實際份數是否如當初他口中的1萬1千份卻避而不談，引起許多曾經金援罷免活動的支持者私下議論紛紛。

據Playboard網站資料顯示，陳品宏近日刪除多部提到關於罷免捐款的影片。（讀者提供）

▲據Playboard網站資料顯示，陳品宏近日刪除多部提到關於罷免捐款的影片。

W小姐還透露，陳對於「罷免捐款」的問題避而不談，反將矛頭指向是離職員工爆料，自稱每月共支薪12萬元給該名員工與其妻子，反控對方挾怨報復，並在直播中公審對方，讓W小姐氣憤說道：「沒有人想知道他跟員工怎麼了？或者他發薪水給誰？捐款流向才是大家關心的重點。」看破陳手法的W小姐，也不屑地表示：「他只是拖延戰術、轉移話題模糊焦點。」

另一名曾為支持者的Ｋ小姐則說，「陳品宏聲稱對員工很好，生日時還買愛瘋當生日禮物送他，現被對方反咬感到很委屈，但大家只覺得陳說法很怪，先前陳在直播中哭窮，每次都說要養團隊、養家還要搞罷免，所以要很努力賺錢，大家看他可憐才捐錢，結果他出手闊綽，不但送愛瘋、開百萬休旅車，每個月還能負擔近10萬元的租金，讓大家不免懷疑錢從哪來？」

Ｋ小姐接著說：「就是因為我們太好騙，養成陳品宏只要開直播哭窮，錢就能輕鬆入袋的習慣，結果他現在花錢不手軟，之前也對網友嗆聲帳目不用交待，自豪他有魅力、是全台灣的斗內冠軍，一堆粉絲還在底下留言支持他，現在想起來都覺得可笑。」

針對陳品宏聲稱每月支付員工12萬元的說法，Ｋ小姐也提出質疑，「陳口口聲聲說他有開公司，為何拿不出薪資及勞健保證明，只靠出示匯款紀錄就說對方是他員工」，且陳時常說反覆，說法不免啟人疑竇。

針對陳品宏收受罷免捐款的行徑，已有人向監察院提出相關影片檢舉。 （讀者提供）

▲針對陳品宏收受罷免捐款的行徑，已有人向監察院提出相關影片檢舉。

Ｋ小姐認為，陳品宏被踢爆後，理應將帳目交待清楚，但他卻不肯回答關於款項的問題，又說因為離職員工帶走帳冊、不作交接，才讓他罷免作不成，種種避重就輕的說法，讓Ｋ小姐不免好奇問道：「大家的錢都是匯到陳品宏跟他老婆的戶頭，不就代表現金都是直接落入他們夫妻的口袋，與其他人有何關係？假設對方有私吞款項，那也有違法之嫌，那陳為何不提告？只會在直播中開罵，不免讓人認為他是為了平息非法收捐款的風波，才會刻意帶風向！」

據悉，陳的行徑已引發不少過去的支持者不滿，有人寄出存證信函，有人則是提交影片向監察院檢舉，希望相關單位嚴抓嚴查，不要讓陳有恃無恐，讓更多人受騙。


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