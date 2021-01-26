他花錢找刺激「激情頂點」猝死！　法醫證實：極度高潮害命

▲馬拉威一名35歲男子發生性關係時猝死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

馬拉威（Malawi）發生一起不幸事件。35歲男子馬亞瓦（Charles Majawa）前往帕隆貝（Phalombe）買春，卻在發生性關係時猝死，稍後被法醫證實，死於「極度性高潮導致的腦內血管破裂」。此消息一出，引發熱烈討論。但是，許多網友卻在社群媒體上狠狠嘲諷此案。

綜合Malawi24、《每日星報》報導，警方發言人摩西（Innocent Moses）證實，馬亞瓦在鎮內商業區與一名妓女發生性關係的過程中突然失去意識，不久後當場死亡。米果威（Migowi）健康局法醫也指出，他的死因與「極度性高潮」有關。

警方表示，涉案女子不會因此背負刑責，也沒有任何人會遭起訴。高級官員卡杜亞（Kaduya）說，馬亞瓦的遺體已經被帶回位於Matepwe的家鄉。

馬拉威媒體《尼亞薩時報》（Nyasa Times）報導，馬亞瓦「死於過度的性興奮與甜蜜」之中，悲劇事件傳開後，頓時吸引全國關注。但是，許多網友卻在網路上瘋傳惡搞圖嘲諷，包括寫著「帕隆貝的糖，後果自負」的砂糖包、「帕隆貝我們來了」路標等等。

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