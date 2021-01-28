「原子彈下無冤魂」？　美退役少將解釋：不投死更多

▲有人認為，第二次世界大戰末美軍對日本發射原子彈並沒有選擇的餘地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

1945年曾在日本廣島上空投下原子彈的美國飛行員，空軍退役少將查爾斯.斯韋尼（Charles W.Sweeney）說過一句震驚世界的言論，那就是「原子彈下無冤魂」，當時引起了人們正反不一的看法，其實在當時的時空背景下，會出現這樣的言論或許也有他存在的道理。

根據《每日頭條》報導，查爾斯曾在1995年的原子彈轟炸50周年演講上表示，自己與大多數人一樣最不希望發生的事就是戰爭，但他相信杜魯門總統做出對日本使用原子彈的決定不僅符合當時的情況，而且也沒有其他的選擇，當時二次大戰日本節節敗退，然而日本卻為了「榮譽」拒絕接受投降，繼續殘忍的屠殺盟軍的俘虜與百姓，甚至還將日本百姓訓練成戰爭的工具。

▲參與第二次世界大戰，並對日本廣島投下核彈的美軍飛行員。（圖／達志影像／美聯社）

當時的日本認為，美國就是阻止他們一統亞洲的阻礙，因此策畫了偷襲珍珠港的行動，數以千計的美國士兵還來不及知道發生什麼事就身亡了，迫使美國決定對日本出兵，最後隨著美軍的猛烈攻擊，日本也漸漸無力招架。

然而即便如此，日本仍為了光榮和榮譽誓死不投降，甚至不惜出動平民，也要將更多的美軍殲滅。當時許多的日軍眷屬都受到了帝國思想的洗腦，不能作戰的女人通常就在二線從事軍刀槍械等武器裝備的生產，小孩則是從小接受訓練，操弄各種真槍實彈，一直到原子彈轟炸了廣島之後，仍有部分日軍還認為美國只有一枚炸彈，日本還可以繼續堅持，直到第二顆原子彈轟炸長崎，才迫使日本天皇宣布投降。

▲二戰末期，日軍並沒有要投降的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

戰爭過去多年後，曾有記者問過杜魯門總統是否還有其它選擇，而他的回答則是「沒有」，接著補充，「記住，珍珠港的死難者也沒有其它選擇！」或許戰爭的代價是非常高昂的，但若美國沒有投下那兩顆原子彈，甚至參與第二次世界大戰，那麼死傷很可能就會更加慘烈。

▲第二次世界大戰太平洋戰場中的「沖繩島戰役」美軍遭遇日軍的頑強抵抗。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯也在演講最後補充，他並不否認雙方死了許多人，而每個生命也確實都是寶貴的，但他認為，這一切的責任應該歸咎於追求自身輝煌的日本戰犯，因他們不願停止戰爭。他也表示，他並不是慶祝原子彈的使用，而是相反的，他希望他是最後一個使用的人。