　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「原子彈下無冤魂」？　美退役少將解釋：不投死更多

▲▼第二次世界大戰末，美軍對日本長崎市發射原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲有人認為，第二次世界大戰末美軍對日本發射原子彈並沒有選擇的餘地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

1945年曾在日本廣島上空投下原子彈的美國飛行員，空軍退役少將查爾斯.斯韋尼（Charles W.Sweeney）說過一句震驚世界的言論，那就是「原子彈下無冤魂」，當時引起了人們正反不一的看法，其實在當時的時空背景下，會出現這樣的言論或許也有他存在的道理。

根據《每日頭條》報導，查爾斯曾在1995年的原子彈轟炸50周年演講上表示，自己與大多數人一樣最不希望發生的事就是戰爭，但他相信杜魯門總統做出對日本使用原子彈的決定不僅符合當時的情況，而且也沒有其他的選擇，當時二次大戰日本節節敗退，然而日本卻為了「榮譽」拒絕接受投降，繼續殘忍的屠殺盟軍的俘虜與百姓，甚至還將日本百姓訓練成戰爭的工具。

▲第二次世界大戰的美軍飛行員，Paul Tibbets，對日本廣島投下核彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲參與第二次世界大戰，並對日本廣島投下核彈的美軍飛行員。（圖／達志影像／美聯社）

當時的日本認為，美國就是阻止他們一統亞洲的阻礙，因此策畫了偷襲珍珠港的行動，數以千計的美國士兵還來不及知道發生什麼事就身亡了，迫使美國決定對日本出兵，最後隨著美軍的猛烈攻擊，日本也漸漸無力招架。

然而即便如此，日本仍為了光榮和榮譽誓死不投降，甚至不惜出動平民，也要將更多的美軍殲滅。當時許多的日軍眷屬都受到了帝國思想的洗腦，不能作戰的女人通常就在二線從事軍刀槍械等武器裝備的生產，小孩則是從小接受訓練，操弄各種真槍實彈，一直到原子彈轟炸了廣島之後，仍有部分日軍還認為美國只有一枚炸彈，日本還可以繼續堅持，直到第二顆原子彈轟炸長崎，才迫使日本天皇宣布投降。

▲▼Hideki Tojo，東條英機，第二次世界大戰，二戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰末期，日軍並沒有要投降的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

戰爭過去多年後，曾有記者問過杜魯門總統是否還有其它選擇，而他的回答則是「沒有」，接著補充，「記住，珍珠港的死難者也沒有其它選擇！」或許戰爭的代價是非常高昂的，但若美國沒有投下那兩顆原子彈，甚至參與第二次世界大戰，那麼死傷很可能就會更加慘烈。

▲▼第二次世界大戰太平洋戰場中的「沖繩島戰役」。圖為以美國為主的同盟國軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲第二次世界大戰太平洋戰場中的「沖繩島戰役」美軍遭遇日軍的頑強抵抗。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯也在演講最後補充，他並不否認雙方死了許多人，而每個生命也確實都是寶貴的，但他認為，這一切的責任應該歸咎於追求自身輝煌的日本戰犯，因他們不願停止戰爭。他也表示，他並不是慶祝原子彈的使用，而是相反的，他希望他是最後一個使用的人。

ET快訊
西門町「假摔姐」大馬路擁抱Volvo！極品演技震撼千人　影片
全台第二長姓名！他曬15字身分證「台灣之光財神羅伯特歐薩斯」
起風了！強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐
Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「原子彈下無冤魂」？　美退役少將解釋：不投死更多

「三三化學兵群」上校指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

陸重申不放棄武統　稱軍機台海演練是維護和平

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

「原子彈下無冤魂」？　美退役少將解釋：不投死更多

「三三化學兵群」上校指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

陸重申不放棄武統　稱軍機台海演練是維護和平

林心如驚喜慶生趴「霍建華背後緊抱」！　深夜突放閃：謝謝親愛的

99XD請加速！雪隧路隊長時速40、車距150米　9字公告網笑翻

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

破解「泰達幣」交易平台溢領千萬　4神偷聲押

海爾希宣布懷孕！　曾3度流產「上台前孩子沒了」包尿布忍淚唱歌

軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

面試1招篩選真正人才！　馬斯克親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

染疫女「狂嗑退燒藥」堅持回國！一路毒害63人...1年後獲判緩刑

軍武熱門新聞

原子彈下無冤魂　美退役少將：不投死更多

國軍指揮官率化學兵消毒　錯過兒子出生不後悔

陸重申不放棄武統　稱台海演練是維和

川普解密：讓台灣靠自己交戰　張競：給北京參考座標

轎車對決雲豹裝甲車下場慘　網諷「不要越級打怪」

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

印度終於承認：解放軍在邊境使用「微波武器」

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

哥倫比亞國防部長「染疫過世」　享壽69歲

共機繞台為何不打下來？網揭真實原因

美國國防部傳全面停止「與拜登團隊交接」

兩岸若開戰台灣人該做什麼？張競：社會共業

譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎

這就是水雷　總統開箱快速布雷艇

更多熱門

相關新聞

美國務卿與英德外長通話　對中議題緊密合作

美國務卿與英德外長通話　對中議題緊密合作

美國新國務卿布林肯（Antony Blinken）今天分別與英國外相拉布（Dominic Raab）、德國外長馬斯（Heiko Maas）通話，同意針對中國議題緊密合作。

拜登、菅義偉通話　同意強化日美聯盟

拜登、菅義偉通話　同意強化日美聯盟

彈劾倒數2週　川普難組完整法律團隊

彈劾倒數2週　川普難組完整法律團隊

日本3老人染疫在家隔離！94歲嬤只吃泡麵度日

日本3老人染疫在家隔離！94歲嬤只吃泡麵度日

川普躲掉彈劾？參院投票試水溫「僅5人倒戈」

川普躲掉彈劾？參院投票試水溫「僅5人倒戈」

關鍵字：

原子彈廣島長崎日本美國二次世界大戰

讀者迴響

熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面