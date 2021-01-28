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阿嬤冰箱影片釣出超有感網友！冷凍庫萬年食材廚餘好崩潰　新年整頓靠富及第

▲▼富及第,冷凍櫃,冰箱,冰庫,過年,影片。（圖／翻攝自ettoday新聞雲臉書）

▲最近一支「突擊長輩冰箱冰庫收納大挑戰」影片，影片裡被長輩塞爆的冰箱慘狀，引發眾多網友們討論。（圖／翻攝即新聞影片）

消費中心／綜合報導

年關將近，婆婆媽媽開始忙著採辦年貨以及各種美味食材，準備端出超豐盛澎湃的年夜飯以及各式年節點心要餵飽孩孫們。但是先等等，買了大量海鮮、肉類、火鍋料等需要冷凍，「啊嗯勾」家裡冰箱冷凍庫還有位置冰嗎？最近，ETtoday即新聞一支「突擊長輩冰箱冰庫收納大挑戰」影片，掀起網友討論熱潮，影片中兩位阿嬤家的冷凍櫃都塞得滿滿的，一打開就「山崩土石流」，裡頭一堆冰了好幾年的「活化石」食材，被阿嬤徹底遺忘，甚至還有沒丟掉的廚餘，讓網友們看了超有感，紛紛tag朋友來比狂的：「我家冰箱一直滿載中，喬好放滿」、「我們家的冰箱滿到打開東西都會掉下來」、「我家的食物放超過10年」。就要過年了，家裡除舊布新，結果重要的食庫卻亂七八糟，那可不行；「富及第低溫無霜冷凍櫃」擁有超大容量、獨創技術和美型外觀，幫助婆媽們整齊收納各類食材，大買年菜也不怕冰不下，最重要的是備料少了翻找食材的手忙腳亂，還能節省開關冰庫的時間，變身優雅嬤就從富及第開始。

▲▼富及第,冷凍櫃,冰箱,冰庫,過年,影片。（圖／翻攝自ettoday新聞雲臉書）

▲不少網友家中的冰庫也是塞得超亂，一打開東西還會掉下來。（圖／翻攝自ettoday新聞雲臉書）

不少網友想到阿嬤家冰箱就會怕，但阿嬤會把冰庫塞得那麼滿其實都是為了家人，每次看到阿孫喜歡的冰淇淋順手就買、兒子最愛的牛肉在特價必須囤貨、鄰居揪尚青又便宜的海鮮團購一定要多買一點，熟菜沒吃完不能浪費凍起來，沒多久冰庫就塞爆！與其跟阿嬤說「母湯」再塞了，不如幫阿嬤準備一台「富及第低溫無霜冷凍櫃」，具備260L大空間根本就是阿嬤剋星，超大容量讓阿嬤想塞滿都很困難。

以往食材買回來塑膠袋包一包就塞進冰庫，東西多到找的時候就像在玩記憶大考驗，搬空冰庫都還可能找不到；富及第冷凍櫃的多元收納系統分層分類、搭配活動式玻璃層架和收納籃，能彈性調整空間，讓食材各得其所；不但視覺感舒適，也不必再亂塞讓食材擠成一團變形；婆媽們要找食材、孩子們要找冰淇淋都變得很方便。

▲▼富及第,冷凍櫃,冰箱,冰庫,過年,影片。（圖／翻攝自富及第官網影片）

▲富及第低溫無霜冷凍櫃容量大，又有分層和多元收納功能，菜買再多都能分類整齊。（圖／翻攝自富及第官網影片，下同）

憑「食力」照顧一家大小健康的婆媽們，最怕的就是冷凍不夠冰，食材在不知不覺中失去鮮度，富及第冷凍櫃透過專業超低溫製冷技術Super FRZ.，以20道出風口噴射冷風，急速降溫食材，冷凍模式更能持續24小時；食材保鮮有保障，讓全家人吃得更安心。

過年要到了，不少婆婆媽媽們會將冰箱大掃除整理一番，尤其使用整年的冷凍庫，為了不影響冰箱溫度、縮短機器壽命得進行除霜大工程，需要把大量食材搬出，一方面擔心滋生細菌，擦拭冰箱更讓人全身痠痛、心好累；富及第低溫無霜冷凍櫃「獨創感應式低溫化霜技術」，平時就以電腦精確控制溫度，讓冰櫃保持清潔不結霜，直接幫婆媽們省下除霜力氣，簡單就能維持冷凍庫整潔，功能超貼心。另一項貼心設計則是「美型大器好開門助力把手」，搭載人體工學把手，即使手上拿一堆食物，也能輕鬆開門不費力。

▲▼富及第,冷凍櫃,冰箱,冰庫,過年,影片。（圖／翻攝自富及第官網影片）

▲▼富及第,冷凍櫃,冰箱,冰庫,過年,影片。（圖／翻攝自富及第官網影片）

▲急速降溫和低溫化霜功能，讓婆婆媽媽輕鬆維持冰箱清潔，不怕食材失去新鮮。

心動想買一台「富及第低溫無霜冷凍櫃」回家，但就怕廚房已經一堆家電擺不下嗎？寬度僅60公分的富及第冷凍櫃採用立式窄版美學，精巧尺寸讓開關便利、克服空間障礙；更有時尚鏡面金屬材質外觀，包準親人回家團聚、朋友來家裡走春，看到就會讚嘆主人有品味。歲末添購一台冷凍櫃過個好年，從此買菜收納方便省力，更能隨時以新鮮食材烹調出美味料理，讓全家人暖胃又暖心。

富及第260L低溫無霜冷凍櫃
https://relon.cc/w8YFe/ETtoday3

富及第家電教室-冷凍櫃使用指南！幾個小撇步讓冷凍櫃更好用！
https://relon.cc/MQDYm/ETtoday3

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