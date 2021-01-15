冰庫收納大挑戰！突擊長輩冰箱挖出「要丟廚餘」主持人暈倒　新年新氣象就交給富及第

▲《街訪突即隊》這次要來突擊長輩的冰庫，來看看到底都堆了什麼亂七八糟的東西。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

放了兩年的魚頭、豬肉片，阿嬤家中的冰箱到底還堆了什麼！這次《ETtoday街訪突即隊》聽聞許多家中長輩為了疼愛孫子，總是將冰櫃塞滿各種食材，明明都放成活化石也沒有拿出來煮，還都大聲嚷嚷「不會壞掉啦！」阿肥就要來突襲她們的冰庫，來看看到底能藏進多少「鬼東西」，最後再來考驗她們有沒有辦法把食材整齊地放回去，現在就跟著阿肥的腳步出發囉。

第一站阿肥來到大阿姨家中劈頭就直問，「現在我們要來抽查家中冰庫，請你立即打開」，沒想到大阿姨十分機靈馬上壓住「封印」冰櫃門大喊，「我的冰箱很亂啦！」阿肥馬上說，今天任務就是要抽考她知不知道冰庫到底冰了什麼、拿出來後能不能整齊放回去，這時候大阿姨信心滿滿說，「東西都我自己擺的，當然沒問題」，還警告阿肥千萬不要來搗亂。

沒想到一打開就發現裡面超亂，拿出的東西大阿姨雖然都能說出名稱，但看起來像是放了很多年，甚至還挖出一包因為冰庫不夠冰，融化後又重新結凍的水餃，讓阿肥直呼，「我真的要昏倒了，超噁心！」。第二階段進行冰箱大整理，只見阿肥從冰庫邊挖出一袋一袋食材，邊挖還邊搖頭，什麼樣的東西都有，開始懷疑真的能完成任務嗎？大阿姨一聽立刻大喊，「我頭腦還沒退化，我擺的東西我當然放得回去！」。

只見阿姨邊把東西放回去，一邊繼續清點「這是早餐的饅頭啦」、「這是豬肉片啦」，當全部收拾完畢要關上時，大阿姨超心虛的說，「剛剛好！」發現東西完全沒有辦法收納乾淨，整個塞成一團超級不舒服、還感覺有汁液要擠出來，甚至冰庫的門沒有辦法完全關上，阿肥正式宣告大阿姨的挑戰任務失敗。

▼大阿姨雖然將食物「完美塞好」，但幾乎都是亂放，還差點關不上。

接下來阿肥前往突襲二阿姨，一進門就看到二阿姨在整理雜亂的食材，讓他剛好逮到機會，順便突擊有沒有塞奇怪的東西，讓二阿姨邊看邊訕笑說，「有些東西塞進去就忘記了」，讓阿肥看到就怕爆說，「看起來都像奇怪生物」。接著隨手抓出一包抽考二阿姨，二阿姨馬上回答「這是魚頭啦，放了兩年還沒煮」，甚至有一包隱約發出異味，竟然是要丟掉的廚餘，讓阿肥直呼，「你東西都塞好塞滿，根本不知道放了什麼！」

接著依照慣例，要考驗二阿姨是否能把拿出來的食材全部塞回去，只見因為冰庫沒有收納空間，二阿姨只能隨手亂塞，完全沒有做任何整理，還不斷嫌阿肥是來找麻煩的，最後跟大阿姨一樣冰箱門完全關不上，讓阿肥同樣宣告挑戰失敗、並下了註解「實在太噁心！」

但千萬不要以為阿肥是來搗亂的，他其實是要化身「長輩救星」，要來拯救所有阿嬤們的冰箱，讓雜亂無序、堆積如山的食材透過「富及第低溫無霜冷凍櫃」趁這次大掃除換然一新。富及第低溫無霜冷凍櫃以時尚鏡面金屬材質作為設計，放在家中質感就滿分；「美型大器好開門助力把手」搭載人體工學把手，就算是婆婆媽媽也能輕鬆開門不費力； 急速降溫功能以專業超低溫製冷技術Super FRZ.，用20道出風口噴射冷風，讓冷凍模式持續24小時，食物不會因為不夠冷「ㄍㄡˊ」成一塊，食物保鮮完全不需煩惱。

此外，冰庫最怕的就是只要結霜後，不僅清理麻煩，更有可能會縮短機器壽命，而富及第低溫無霜冷凍櫃「獨創感應式低溫化霜技術」，以電腦精確控制溫度，讓冰櫃保持清潔不結霜；最後，「超多元收納系統」堪稱婆媽救星，可以依照食材分類放進去，不會亂塞全部擠成一團，看起來視覺也很舒服，現在就跟著阿肥腳步入手「富及第低溫無霜冷凍櫃」，徹底將家中冰櫃大整理，迎接新年新氣象。

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