國發會公民參與平台成案率僅4.1％　民眾黨批：把民意當塑膠

▲國發會公共政策網路參與平台上路5年，成案率僅為4.1％，民眾黨批政府把民意當塑膠。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

國發會公共政策網路參與平台上路5年，到2020年8月為止，該平台總計9026則提案，獲得5000人附議通過的有202件，但經政府研議，全案參採案件數為約39案，成案率僅為4.1%。民眾黨批評，效率極為低落，無法真實反映民意，只是淪為彰顯政府有溝通過的遮羞布。

據統計，到2020年8月為止，該平台總計9026則提案，約4874則提案進入附議程序；其中，5000人附議的通過202件，但經政府研議，全案參採案件數為約39案，成案率僅為4.1%，其中超過160件附議成功案被政府當塑膠。

民眾黨質疑，國發會公共政策網路參與平台不僅效率極為低落，無法真實反映民意，只是淪為彰顯政府有溝通過的遮羞布。朝野決議凍結該平台預算30%（約1000萬），要求國發會徹底改進檢討，不要再把人民的心聲當塑膠。

民眾黨也舉例，黨在去年10月8日在國發會公共政策網路參與平台提案「『標』萊豬，護食安！」，要求政府針對萊豬進口嚴格把關、落實源頭管理新增特定貨號、再製品標示加註萊劑等主張，並在11月3日連署順利突破5000人，附議成案。

然而，在110年1月1日萊豬開放進口後，國發會才在110年1月5日回覆我們，毫無意外，官方一點都不採納提案，僅回「經與與會人員於各面向探討政策、法源、實務運作情形，決定不參採提案人之訴求」。

民眾黨批評，這樣的平台不僅無效，也無法真實對於大眾民意有所作為，我們要求國發會積極改善，也請執政黨不要再做這種無效又呼攏百姓的事情，而是應真正的傾聽民意，確實回應人民訴求。