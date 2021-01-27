侯友宜下令各局處盤點防疫資源　春節不能有「空窗期」

記者羅婉庭／新北報導

新北市27日上午召開防疫應變會議，市長侯友宜於會中責成各局處根據去年四月的兵棋推演，以當時設定的各項條件，包括醫療資源、人力、物力等，再次做盤點。此外，春節期間勤務分配要做好，絕對不能有空窗期。

▲侯友宜主持第108次疫情應變會議暨市政會議。（圖／記者宋良義攝）

侯友宜表示，全球確診人數將近一億人，這兩天雖然沒有本土病例，但有大幅度居家隔離、檢疫，全球疫情大量傳播，國內務必做好萬全準備。在指揮中心啟動部桃清空計畫時，新北早做好支援桃園醫院的準備，作為最大後盾，以及做好分艙分流、清空的模擬演練，用這樣的態度面對防疫。

侯友宜說，新北市去年一整年都在做超前部署的工作，也做了很多實兵演練，從社區感染到全民防衛總動員階段，假設城市受到大幅感染後如何維持民生生活、城市運作等，做了完整的演練，做好萬一更重大疫情來臨時，如何面對，請各局處謹記演練內容，根據當時設定的條件、人力、物力，再度做好盤點、準備。

侯友宜強調，必須了解病毒傳播來源、速度、區塊，對於民生經濟、民眾身心理的衝擊，在有限度的生活下做好萬全的資源整備，所有相關局處重新做檢視、盤點，再用兵棋推演的方式，讓大家知道如何積極落實。

此外，侯友宜表示，再過兩週就是春節，民眾還是會到傳統市場買菜，務必要注意防疫，出入口清消，人多的話盡量做到分流管理，要做好因應準備。新北市目前共6915人居家檢疫，春節期間勤務分配要做好，絕對不能有空窗期。

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