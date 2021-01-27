北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字

記者黃翊婷／綜合報導

雖然台北捷運並未規定乘客一定要靠右邊站，但大多數民眾都會習慣留下左側通道。眼科美女醫師黃宥嘉26日在臉書PO文表示，當天因為站在手扶梯左邊，竟然遭到一名中年男子飆罵，一度還被阻攔去路，捷運保全卻連一句話都說不出來，「捷運局沒路用放任婦孺被欺負。」

▲黃宥嘉經常在臉書分享時事心得或生活經驗。（圖／記者劉昌松攝）

黃宥嘉提到，當時因為右手牽著家人，她就站在手扶梯左側，一名中年男子執意要借過，開口拒絕竟然遭對方失控飆罵，還阻攔去路嗆聲「今天要槓上妳」，讓她氣到回嗆11字「你有本事妨害我自由看看」，「試問，對一個不懂得禮讓幼小的人，我何必犧牲自己與小孩的交通通行安全讓他呢？這個社會完全本末倒置。」

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黃宥嘉無奈表示，日本早已發現在手扶梯上行走會增加事故發生率，並禁止民眾這麼做，北捷卻完全不重視，趕時間走手扶梯是賭上自己的安全，沒道理所有人就該讓出一條路，不同意還遭出言恐嚇；此外，事發全程捷運保全竟然一句話都說不出來，她認為北捷應該好好檢討這一點，「捷運局沒路用放任婦孺被欺負。」

不少網友看完文章也紛紛留言力挺醫師，「這麼趕時間應該走樓梯才對」、「手扶梯本來就不是用來行走的」、「每次搭手扶梯都會遇到要借過的人，真懷疑政府到底有沒有在宣導正確搭手扶梯的觀念？積非成是的觀念太根深蒂固了」。

▲民眾搭乘手扶梯會習慣靠右邊站。（示意圖／ETtoday資料照）

其實，捷運手扶梯到底該站哪一邊，並沒有硬性規定，曾有民眾擔心大家都站右邊，是否會導致設備損壞，應該左右平衡一下。對此，北捷曾表示，一直以來都有定期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，但會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。