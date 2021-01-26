街頭藝人證照3月起「登記制」！考試制走入歷史　城市風景更多元

▲臺北市街頭藝人證照制度於今年3月將從考試制轉變為登記制。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會）

記者林育綾／台北報導

臺北市街頭藝人證照制度，將於今年3月起從考試制轉變為「登記制」，屆時台灣的街頭藝術將迎來更為多元的發展可能，亦有表演者品質將良莠不齊等隱憂。臺灣街頭藝術文化發展協會認為，如今北市將採「登記制」，極可能使全臺縣市跟進，屆時全臺街頭藝術生態將面臨全新的挑戰。

「街頭表演藝術」是藝術家在公眾場合表達自身創意的重要媒介，而在台灣各個大街小巷進行演出的街頭藝人們，除了分享自身的藝術作品，也帶給整個空間新的生命力，更是城市一隅的美麗風景。長期耕耘在地藝文的台北市議員吳沛憶表示，街頭藝術是一座城市最美麗的風景，市政府應該大力支持創作環境，讓表演者可以盡情投入創作，提升台北的城市文化力。

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▲北市街頭藝人證照制度，今年3月將從考試制轉變為登記制，可能使全臺縣市跟進。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會）

目前臺灣街頭藝術文化發展協會所主辦的「街頭作品實驗室」，致力於讓美好的事在街頭發生，扶植台灣在地優秀街頭藝人進行創作，媒合專業劇場導演共同創作，讓全新層次的作品搬上街頭。使民眾能以最低的門檻，享受最精緻的街頭作品。其中如徐開炫老師、楊立微老師等人，更受邀參與韓國、日本、泰國等國外各大街頭藝術節，讓世界看見臺灣。

「街頭作品實驗室」更獲臺北市觀光傳播局支持，在日前於在華山文創園區舉辦「街頭作品實驗室第五季－一起上台玩！」，以「臺灣人的日常一週」為策展主題，利用馬戲、舞蹈、音樂、戲劇等不同領域的藝術元素，讓陪伴在日常的藝術，重新詮釋你我的日常。其中演出團隊更以現地創作手法，從生活取材，讓創作重新詮釋生活美學。

▲屆時全臺街頭藝術生態將面臨全新的挑戰。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會）



如今北市將採「登記制」，協會認為極可能致使全臺縣市跟進，屆時全臺街頭藝術生態將面臨全新的挑戰。而協會持續以「進修」、「討論」、「發表」三大核心推動街頭藝人進修系統，以創作品質精良的作品來面對環境的轉變，更致力成為民眾眼中城市的美好觀光景點。

此外，也努力創建展演平台，讓好的作品能有更多的曝光，如今年年中前將舉辦的《街頭作品實驗室－前進龍山》與10月將再度舉行的《街頭作品實驗室第六季》，期望未來任何取得街頭藝人證照的表演者，皆能一同致力創作，帶給城市全新的美好印象。

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