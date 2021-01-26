新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

▲新北市政府「招商一條龍」服務要讓市民安居樂業在新北。圖為新北市長侯友宜先前視察新北宏匯廣場施工實況。（圖／翻攝自新北市政府官網）

生活中心／綜合報導

新北「招商一條龍」已成為政府服務企業的代名詞，更為企業和民眾打造雙贏局面。有了政府協助，能加速企業投資進程、幫助企業更快速成立未來新據點，創造更高的產值。招商成果不但加速企業投資和創造就業機會，也提供大眾多樣化的新消費型態和新遊憩地點，讓在地居民超有感，擁有更好的生活環境，市民能夠在地安居樂業。

新北市府團隊自108年起推動「招商一條龍」服務以來，受理民間企業投資協助與投資用地協尋，至今共計服務390案，其中取得建照、工業區廠房新建改建立體化容積獎勵、行政程續加速完成及尋找建廠或營業據點用地等落實投資項目，共計111案，累積創造超過2,534億元投資金額。未來陸續興建完成後，可增加近7萬個就業機會，讓新北市民可以真正在地生活、安居和樂業。

在商業上，新北市的公有土地招商案「新莊宏匯廣場」於去(109)年9月正式開幕後，已創造3,555個就業機會，設籍新北市政府員工超過2,000位，其中，中高階主管設籍新北市比例近7成、基層員工設籍新北市比例近6成，宏匯廣場除致力於保留新北市在地就業機會，也注重中高階主管在新北市就業比例，不僅可更深入了解在地需求，更可擬定針對在地商業策略。

家住在板橋，在宏匯廣場上班的徐姓主管提到，自己原是在台北市就業，被網羅加入新莊新商場籌備。實際上班後發現，搭乘環狀線轉機場捷運上班，大幅縮減每日要人擠人的交通車程；此外，自己的小孩在中和念書，偶爾自己還能搭乘環狀線到中和接小孩下課。另外，公司內部也有許多基層員工、專櫃人員、工讀生和清潔物業人員，很多都是考量交通便利，以及可以到新興大型商場就業而選擇留在新莊，因此真的很感謝新北市的招商服務與公共建設，提供許多就業機會給新北市民們。

另「迪卡儂三重店」在去（109）年12月開幕，透過參與新北市就業服務處舉辦的7場徵才活動，至今店內有78%的基層員工都設籍新北市，迪卡儂三重店的開幕，不僅為新北市創造運動健康城市，更集結了新北市在地運動領域人才，提供專業知識服務。據了解，迪卡農員工中張姓經理雖是南部人嫁到新北市三重區，但在迪卡儂三重店還沒落成之前，都是到內湖店上班，常常下班都會遇見塞車潮，現在每天只要花10分鐘車程就可以到公司，真的很方便。

在產業面上，位於五股地區新北市科技紡織業「儒鴻企業」，目前刻正如火如荼於新莊區興建企業營運總部，剛於110年1月舉行上樑儀式，預計明(111)年下半年可落成啟用，目前員工人數有900多人，設籍於新北市比例超過4成，預估新總部啟用後，可至少再增加管理面、布料領域並擴大研發及設計部門約200到300位員工。

另外，新北市府透過立體化方案的推動，成功協助企業增加更多生產製造使用面積，優化產業整體研發升級能量，大幅提升企業投資意願。木製裝潢建材商的科定企業股份有限公司，因參與新北市政府工業區立體化方案，新增投入金額逾21億元，更進駐新北市經濟發展重鎮之一的「新北知識產業園區」，設立企業總部與研發中心，為邁向國際而布局的同時，也為促進地方經濟發展盡一份力。

臺灣設備整體線材設計及組裝加工大廠的楷燁股份有限公司，也在新北市工業區立體化方案的協助下，順利落實建置研發中心與育才基地的計畫，每年可望增加新台幣3,000萬元以上的營運銷售成長，預期可提供50到80人就業機會，為新北市培養更多人才與帶動就業機會。

新北市府透過立體化方案受理至109年10月底已審理通過共36案，新增投資金額超過為240億元，預計可提供超過1萬3,000個就業機會，以及超過820億元的產值，其績效居全國之冠，總核定申請家數超過全國縣市總和。

新北市佈建完整交通路網，完善的社會福利政策與兼具城鄉及都會特色的城市風貌，是北台灣地區最宜居的城市，不管在哪裡上班，總會把新北當做最安心也最舒適的居住地點，這些從不斷增加的居住人口數就可以看得出來。

未來新北市政府團隊會持續推動「招商一條龍」服務，協助廠商投資障礙排除，讓企業更有信心及順利在新北市投資，招商一條龍協助已落實的投資案，未來完成後會陸續提供就業機會，讓新北市的民眾除了在新北市安居，更可以在新北市樂業，也歡迎其他城市的居民加入安居樂業的行列。