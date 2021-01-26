　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

▲▼新北市政府,招商一條龍,招商,就業。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲新北市政府「招商一條龍」服務要讓市民安居樂業在新北。圖為新北市長侯友宜先前視察新北宏匯廣場施工實況。（圖／翻攝自新北市政府官網）

生活中心／綜合報導

新北「招商一條龍」已成為政府服務企業的代名詞，更為企業和民眾打造雙贏局面。有了政府協助，能加速企業投資進程、幫助企業更快速成立未來新據點，創造更高的產值。招商成果不但加速企業投資和創造就業機會，也提供大眾多樣化的新消費型態和新遊憩地點，讓在地居民超有感，擁有更好的生活環境，市民能夠在地安居樂業。

新北市府團隊自108年起推動「招商一條龍」服務以來，受理民間企業投資協助與投資用地協尋，至今共計服務390案，其中取得建照、工業區廠房新建改建立體化容積獎勵、行政程續加速完成及尋找建廠或營業據點用地等落實投資項目，共計111案，累積創造超過2,534億元投資金額。未來陸續興建完成後，可增加近7萬個就業機會，讓新北市民可以真正在地生活、安居和樂業。

在商業上，新北市的公有土地招商案「新莊宏匯廣場」於去(109)年9月正式開幕後，已創造3,555個就業機會，設籍新北市政府員工超過2,000位，其中，中高階主管設籍新北市比例近7成、基層員工設籍新北市比例近6成，宏匯廣場除致力於保留新北市在地就業機會，也注重中高階主管在新北市就業比例，不僅可更深入了解在地需求，更可擬定針對在地商業策略。

家住在板橋，在宏匯廣場上班的徐姓主管提到，自己原是在台北市就業，被網羅加入新莊新商場籌備。實際上班後發現，搭乘環狀線轉機場捷運上班，大幅縮減每日要人擠人的交通車程；此外，自己的小孩在中和念書，偶爾自己還能搭乘環狀線到中和接小孩下課。另外，公司內部也有許多基層員工、專櫃人員、工讀生和清潔物業人員，很多都是考量交通便利，以及可以到新興大型商場就業而選擇留在新莊，因此真的很感謝新北市的招商服務與公共建設，提供許多就業機會給新北市民們。

另「迪卡儂三重店」在去（109）年12月開幕，透過參與新北市就業服務處舉辦的7場徵才活動，至今店內有78%的基層員工都設籍新北市，迪卡儂三重店的開幕，不僅為新北市創造運動健康城市，更集結了新北市在地運動領域人才，提供專業知識服務。據了解，迪卡農員工中張姓經理雖是南部人嫁到新北市三重區，但在迪卡儂三重店還沒落成之前，都是到內湖店上班，常常下班都會遇見塞車潮，現在每天只要花10分鐘車程就可以到公司，真的很方便。

在產業面上，位於五股地區新北市科技紡織業「儒鴻企業」，目前刻正如火如荼於新莊區興建企業營運總部，剛於110年1月舉行上樑儀式，預計明(111)年下半年可落成啟用，目前員工人數有900多人，設籍於新北市比例超過4成，預估新總部啟用後，可至少再增加管理面、布料領域並擴大研發及設計部門約200到300位員工。

另外，新北市府透過立體化方案的推動，成功協助企業增加更多生產製造使用面積，優化產業整體研發升級能量，大幅提升企業投資意願。木製裝潢建材商的科定企業股份有限公司，因參與新北市政府工業區立體化方案，新增投入金額逾21億元，更進駐新北市經濟發展重鎮之一的「新北知識產業園區」，設立企業總部與研發中心，為邁向國際而布局的同時，也為促進地方經濟發展盡一份力。

臺灣設備整體線材設計及組裝加工大廠的楷燁股份有限公司，也在新北市工業區立體化方案的協助下，順利落實建置研發中心與育才基地的計畫，每年可望增加新台幣3,000萬元以上的營運銷售成長，預期可提供50到80人就業機會，為新北市培養更多人才與帶動就業機會。

新北市府透過立體化方案受理至109年10月底已審理通過共36案，新增投資金額超過為240億元，預計可提供超過1萬3,000個就業機會，以及超過820億元的產值，其績效居全國之冠，總核定申請家數超過全國縣市總和。

新北市佈建完整交通路網，完善的社會福利政策與兼具城鄉及都會特色的城市風貌，是北台灣地區最宜居的城市，不管在哪裡上班，總會把新北當做最安心也最舒適的居住地點，這些從不斷增加的居住人口數就可以看得出來。

未來新北市政府團隊會持續推動「招商一條龍」服務，協助廠商投資障礙排除，讓企業更有信心及順利在新北市投資，招商一條龍協助已落實的投資案，未來完成後會陸續提供就業機會，讓新北市的民眾除了在新北市安居，更可以在新北市樂業，也歡迎其他城市的居民加入安居樂業的行列。

ET快訊
桃園市場超冷清！水果攤老闆貼「陳時中警語」：我想過年
SWAG仿捷運車廂拍「痴漢片」　北捷無法可管理由曝光
快訊／男喝咖啡喝到一半突倒地亡　顧客嚇傻
秦始皇陵墓衛星圖曝光　4原因千年沒人敢挖
連勝武被爆和美女過夜！老婆IG「爭執崩潰」疑早露端倪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關懷獨老歲末送暖　新北啟動50場替代役年節大掃除

華山基金會「愛老人愛團圓」　人瑞揮毫...基隆媽護老過好年

逃亡3天就捕！通緝犯消聲匿跡　超商前徘徊落網

厲害！荷槍實彈超逼真　鹿港警分局防搶演練拍成微電影

台南市民施打流感疫苗　安心平安過好年！

新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

「行李箱」羅浮宮展獲佳評　郭彥甫《過境練習》屏美館展出

新北市圖金山分館「磺火捕魚」　小導覽員介紹國寶「蹦火仔」

防疫優先！雲林虎尾福安宮糖廠媽「日走百里、行腳謁祖」延期

台南市東區拖吊保管場2月1日成立　南警：民眾領車別跑錯地點！

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

華山基金會「愛老人愛團圓」　人瑞揮毫...基隆媽護老過好年

逃亡3天就捕！通緝犯消聲匿跡　超商前徘徊落網

厲害！荷槍實彈超逼真　鹿港警分局防搶演練拍成微電影

台南市民施打流感疫苗　安心平安過好年！

新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

「行李箱」羅浮宮展獲佳評　郭彥甫《過境練習》屏美館展出

新北市圖金山分館「磺火捕魚」　小導覽員介紹國寶「蹦火仔」

防疫優先！雲林虎尾福安宮糖廠媽「日走百里、行腳謁祖」延期

台南市東區拖吊保管場2月1日成立　南警：民眾領車別跑錯地點！

雲林鄉親注意　26日起進醫療院所要刷健保卡

蔡其昌拋中火解方「燃煤2035全除役」 經部：國會通過主決議後研議

包租公搶進高雄人最多行政區　店面空置最多3個月

「未來家家必備家電？」　網推這一台冬天用超讚…竟不是暖氣

「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

「國師」唐綺陽開口唱《幹大事》＋《追追追》　黃子佼：老師聲音超好聽

監視器見汪偷開Netflix追劇！　爽啃遙控「望鏡頭挑釁」媽心累

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

地方熱門新聞

雲林2對夫妻列居家隔離疫調追蹤

帶妻兒搭輕軌　男無罩被突襲開罰

南檢辦職棒法治教育及農漁會反賄選活動

18歲騎士台3線自摔　多處骨折送醫

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

嘉義市立博物館重新開幕　

協助部桃60病患轉院　鄭文燦赴大湳消防分隊感謝

慈濟一條龍服務　日照中心彰化揭牌

春節瘋台東「東漂」　東漂旅遊懶人包出爐  

參選下屆屏東縣長　蘇清泉先開生育補助3支票

里嶺大橋砂石車驚悚逼機車　警追查中

嘉義百貨公司直擊...民眾防疫觀念弱令人捏冷汗

望海巷景觀橋工程　林右昌：最美跨海鐵馬道

台南居家檢疫猝死個案　排除COVID-19

更多熱門

相關新聞

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才

台南市政府23日在南門勞工育樂中心，舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工朋友學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年；市長黃偉哲除感謝勞工學苑老師、優秀學員及協辦單位，也抽出蘭花盆栽獎項，更加碼抽出千元紅包幸運得主2名，讓現場氣氛歡樂不已。

109年失業率3.85%　就業人數年增4千人、金融海嘯以來新低

109年失業率3.85%　就業人數年增4千人、金融海嘯以來新低

台南就業中心提供近900個工作機會

台南就業中心提供近900個工作機會

職場生態再定義　青銀共事成為新潮流

職場生態再定義　青銀共事成為新潮流

79個碩博士招生掛蛋　政大、中央回應了

79個碩博士招生掛蛋　政大、中央回應了

關鍵字：

新北市政府招商一條龍招商就業

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面