快訊／新北校園防疫升級　侯友宜：鄰近桃園「6區塊」全面備戰　





▲侯友宜視察三峽區龍埔國小防疫整備。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

部立桃園醫院確診人數不斷增加，新北市長侯友宜26日至接近桃園的三峽區龍埔國小，視察寒假期間學校課後照顧、學校防疫物資整備情形，並親自向學童示範正確洗手步驟。侯友宜強力要求，鄰近桃園的林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌、三峽等6區塊，務必升級做好防疫，且防疫物資高於安全存量，隨時做好疫情可能升溫的全面備戰。

侯友宜表示，寒假期間，校園的學生密度已較平日為低，考量家長仍有需學校協助照護孩子的需求，以課後照顧班為例，全市有47所學校開課，由教育局專案補助原住民、身心障礙、低收入戶學生就讀，仍有許多家長仰賴課照資源。

侯友宜視察龍埔國小課後照顧班、象棋育樂營班，了解學生日常的防疫生活，現場檢視人數、場地是否通風、學生是否佩戴口罩或保持社交距離、教室是否備有防疫物資，了解學校量測體溫等管制措施等。

侯友宜將防疫物資的整備視為重要視察項目，他親自確認耳溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等物資儲備數量是否充足，並到場關心當天舉辦的教師線上教學研習「後疫情時代的數位創新教學」，提醒各校教師提前備戰，隨時做好若因應疫情師生停課不停學的準備。

教育局表示，已提醒各校學生於寒假到校時，落實三級防護，要求家長上學前先幫孩子量體溫、入校時再次量測體溫，隨時關心學生身體狀況，並加強宣導健康五原則，包含持續量體溫、勤洗手、戴口罩、生病不到校、環境通風等。倘有發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常或不明原因之腹瀉者，要求學生落實生病不到校、儘速就醫，進行自主健康管理，以保障自身及他人健康。

教育局補充，疫情時代數位教學可能需隨時上場，教育局已將「停課不停學，學習送到家」及書商線上資源置於新北市親師生平台，寒假休業式前便已通令各級學校進行期末線上演練，要求各校寒假期間盤點好線上數位教學資源，以因應疫情臨時停課需用。

侯友宜上週已要求教育局及各校2月底前所有大型活動一律取消，學校寒假輔導、課後照顧、育樂營及各項室內外必要性會議、研習，每場地不得超過50人，超過者一律取消、延辦、縮小規模、分流或改採線上模式進行，各項活動加強防疫作為、強化消毒及管制措施，以保障師生健康，並隨時依疫情狀況做滾動式調整。







▲侯友宜視察三峽區龍埔國小防疫整備。（圖／記者羅婉庭攝）