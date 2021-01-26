嘉縣照管專員林佩樺　獲衛生福利部社區金點英雄獎

▲嘉縣績優照管專員林佩樺衛生獲福利部第六屆社區金點英雄獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣老年人口比率高居本島之冠，打造一個在地安老的嘉園，是嘉義縣努力的目標。嘉義縣積極布建長照資源網絡，目前共有30處A(社區整合服務中心)，190處B(長照服務單位)、189C(巷弄長照站)，提供民眾長照服務。為讓民眾獲得可近性的長照服務，各鄉鎮市衛生所都派駐照顧管理專員，提供最適切的照顧服務，番路鄉照管專員林佩樺榮總服務人次已破千人，榮獲衛生福利部第六屆社區金點英雄獎。

各鄉鎮市衛生所照顧管理專員，也是長照守門員。推動長照政策和執行須仰賴這群照顧管理專員深入社區巷弄，將長照資源帶入需要的家庭，增進老勢大的生活品質，也減輕照顧者的壓力負荷。

嘉義縣長期照顧管理中心有38位照顧管理專員，派駐在18鄉鎮市衛生所，只要民眾有長照需求，都可以在衛生所找到他們。

▲嘉義縣照管專員林佩樺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

已有8年資歷的照館員林佩樺，派駐番路鄉長照分站，她有營養師的專業背景，總服務人數已破千人，因為努力、積極、熱忱、有耐心，從全國10個入圍者脫穎而出，榮獲衛生福利部第六屆社區金點英雄獎殊榮，堪稱嘉義縣長照之光、照管專員典範。

翁章梁上任以來重視老人照顧議題，推動多項創新老人福利及長照政策，嘉義縣109年C據點布建189處，今年預計增加至209處，布建率將達到58%；長照需求人口推估有21,843人，109年長期照顧管理中心提供13,313人長照服務，涵蓋率達60%，今年將往70%的目標努力，照顧更多有長照需求的民眾；除了積極布建長照網絡，對於長照服務單位的照顧品質，嘉義縣已建置輔導查核機制，一起守護長輩的健康。

嘉義縣今年將補增8名照顧管理督導及專員，歡迎在地有熱忱的社工員、醫護人員及老人照顧相關科系畢業等具備一定年資經驗的人才，投入長期照顧管理中心服務行列，一起打造在地安老的嘉園。

衛生局長代理局長趙紋華表示，若您有長照問題可撥打1966或逕洽各鄉鎮市衛生所長照分站，也可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。

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