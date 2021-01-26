嘉義縣防疫旅館75房全客滿...新增84房！1/20前返國才能吃團圓飯

▲嘉義縣新增防疫旅館供民眾選擇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節返鄉潮將至，國內檢疫政策入境國人居家檢疫必須1人1戶，嘉義縣防疫旅館由58間房間增加至75間，日前已全數額滿，縣府再媒合1家有意願旅館業者加入，提供84間房間供返鄉民眾選擇，做好居家檢疫，保護全家建康。



嘉義縣為典型農業縣，早期人口外流，鄉下不少房舍閒置，因應新冠肺炎疫情，不少離鄉遊子選擇返鄉居家檢疫，依規定1月15日起居家檢疫需「1人1戶」，近來寒流來襲，衛生局籲請民眾選擇防疫旅館或集中檢疫所執行居家檢疫，順利返國完成14天居檢規定，平安健康過好年。

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衛生局評估，距離農曆春節不到1個月，若以回國居家檢疫14天計算，加上7天自主健康管理，民眾必須在1月20日前返鄉入住居家檢疫場所，才能如期與家人團圓吃年夜飯。



衛生局表示，居家檢疫人數持續增加中，已積極謀合旅館業者增加檢疫房間數。新增加山區的防疫旅館已設置訂房專線0926-388935及0926-388937，每日09:00~22:00提供訂房服務；海區訂房專線0905-493370，每日10:00-22:00提供訂房服務。



衛生局代理局長趙紋華呼籲，目前正是流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，春節假期請民眾出入公共場所仍須戴口罩，勤洗手，做好個人防護，如有症狀應戴上口罩，儘速就醫，或撥1922、免付費電話05-3620607，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史，以及是否群聚(TOCC)。

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