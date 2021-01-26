嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

▲忠孝路32號整修過程 圓窗弧形陽台 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文化局首屆「老屋卸妝」計畫，共8案通過審核，其中有3案位於忠孝路與蘭井街口轉角處，包含忠孝路32號、新陽春中藥房及勝安堂百草舖等。街屋立面經修繕後，不僅再現昔日質樸風采，也透過二樓弧形陽台和水平帶狀窗、屋頂黑瓦等建築元素，娓娓道出諸羅城的精采故事。

▲勝安堂百草鋪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠首先感謝在地居民響應，更感謝由陳正哲副教授領軍的南華大學工作團隊，除事前詳盡調查與走訪外，也根據個案提出有效改造與設計，以「少即是多」的施工概念，卸除多餘附掛物、收束雜亂管線，及加強木結構屋面的防水功能等，讓老屋「素顏會更美」。尤其是在搭配夜間外部投射燈光後，更加凸顯建築特色和歷史氛圍，整條街因此明亮而溫暖，白天晚上各有不同面貌，將成為街區新亮點。

計畫主持人、南華大學建築與景觀系陳正哲副教授透露，以忠孝路32號為首、向左右兩側延伸的連棟兩層樓日式街屋，自西元1921年興建至今，已有百年歷史。其前身是一座頂級酒家兼旅館，不僅提供旅客住宿，也擁有很棒的後花園和宴會席，當時頗具規模。儘管後來轉為民宅，仍可從這棟三角窗建築的立面，包括二樓圓窗、弧形陽台及雨淋板漆色等，遙想過往的輝煌歲月。

▲老屋卸妝＋弧形陽台圓窗風華再現。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳正哲指出，忠孝路32號無論圓窗或弧形陽台，施作皆費時費工，看得出當年設計者在細節上的用心與堅持。但經年累月受風吹日曬雨淋，造成陽台磁磚黃化斷裂、欄杆和玻璃木門受損嚴重，為如實呈現原有樣貌，特請磁磚廠商翻出早期庫存，進行規格比對，找出尺寸與色澤相近者對切後更換，並技巧性保留局部舊磚；修整門窗玻璃難度較高，須全數拆卸後逐一清潔保養，加上彩色花玻璃早已停產，若破損則以相近色玻璃替代，且至建材銀行尋訪相近花色玻璃，以增添完整性，也讓塵封已久的圓窗重見天日；另磨開雨淋板木板底漆後，發現該屋原為藍色，兩側連棟建築則是綠色，推測當時應利用油漆跳色，讓轉角建物頓時成為焦點，引人注目。

與忠孝路32號同為百年老屋的新陽春中藥房，一樓作為店面使用，二樓則是生活空間，屋頂仍保留日本黑瓦，相當珍貴。陳正哲說明，有別於水泥瓦，這種由陶土燒製而成的黑瓦，經過高溫窯變，擁有非常漂亮的光澤，且每塊黑瓦均有些差異，一層層鋪疊在大面積的屋頂上時，看起來不但不呆板，反而帶點活潑朝氣。

此外陳正哲提及，勝安堂百草舖是8案中，唯一原貌不存在者。但透過舊照片得知，二樓立面曾以橫拉窗形成長的水平窗帶，這是1930年代現代主義的主要風格之一，直至7、80年代仍十分常見。這次將技巧性恢復水平帶觀感，把現有屋簷作為基礎，水平線條表現連續帶狀，再以木頭當作隔柵，仿造之前鐵窗花樣，最後選擇暖亮色系的油漆，呼應一旁佇立上百年的紅毛井古蹟，恰巧也和忠孝路32號的弧形陽台，彼此相望，彷彿要再創桃城歷史新頁。

新陽春中藥房二代殷裕祥說，今年高齡83歲的父親，年輕時自台南來到嘉義市打拚，與母親兩人胼手胝足創業，新陽春等於是「起家厝」，值得被好好善待，也對老屋卸妝後「有想像、有期待」，相信肯定會比較漂亮，因此主動參與此計畫。如今已順利完工，開心之餘也感謝工作團隊，兼顧開店營業與工程施工，重點是把新陽春當作自己家要修繕，讓他非常感動。

文化局表示，老屋卸妝不只是講究立面修繕，陳正哲副教授也把遮雨棚、店家招牌和周邊環境等，一併納入整體構想範圍，且採新舊料並陳方式，留些線索讓遊客尋訪嘉義市的過去、現在與未來。期待藉由有形的設計，影響無形的生活態度，將美感落實在日常生活中。這次特選定轉角街口、連棟建築、歷史景點及觀光亮點等8處老屋，其屋主有義務於完工後3年，每晚6時30分至9時30分點燈，讓素顏老屋的美更加容易被看見。

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