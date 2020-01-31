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提倡高齡化社會及文化平權　嘉市社造微旅行歡迎輪椅族、長者參與

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▲「金鼠春遊探桃城」微旅行-嘉義市社區深度文化之旅啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「金鼠春遊探桃城」微旅行-嘉義市社區深度文化之旅啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導　

嘉義市政府文化局108年舉辦一系列社區營造培力課程，讓民眾報名參加，課程方式融入「市民審議」及「參與式預算」，讓學員自行構想及規劃嘉義市文化旅行路線，並選出票數最高的五條旅行動線，結合成「『金鼠春遊探桃城』微旅行-嘉義市社區深度文化之旅」主題活動，活動內容包含2月1、2日無障礙旅行的「檜藝輪轉烙桃城」及「回家1933」之旅，以及2月8日共乘電動機車的「曉尋鐘跡探彌陀」之旅，2月9日則是騎鐵馬的「嘉義『猴』厲害」及2月16日輕裝步行的「百年風華慢漫巡」。

嘉義市政府文化局長蕭柏勳表示，「因應高齡化社會與文化平權議題，文化局規劃文化旅行時，也希望能讓輪椅族、長者等族群共同參與，因此在本次舉辦社區營造培力課程時，也引導上課學員能朝此方向規畫自己眼中的『嘉義市文化旅行』，安排更貼近身障者與高齡者的文化旅行，藉此行銷友善平權的嘉義市。」

▲「金鼠春遊探桃城」微旅行-嘉義市社區深度文化之旅啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2月1日「檜藝輪轉烙桃城」活動提案人，嘉義市檜木燒烙協會羅碧芳女士也表示：「文化平權與及發展友善城市為現今趨勢，在108年參加社區營造培力課程時即提出『檜藝輪轉烙桃城』的活動提案，希望以自己身為身障者的角度讓嘉義市的文化旅行更加友善」。

2月2日「回嘉1933」活動的提案人、嘉義市母語文化教育學會蔡灯偉先生亦表示：「2月2日剛好是嘉義市定的『陳澄波日』，所以以1933年陳澄波先生從上海回嘉義定居為提案名稱，透過本次的小旅行活動，循著油彩揮灑的痕跡走訪相關的歷史空間，並透過嘉義市特有的陳澄波畫架，來認識這位跨時代的大師，也期望透過更細緻體驗過程，得以讓更多人認識到『我嘉的美』」。

▲「金鼠春遊探桃城」微旅行-嘉義市社區深度文化之旅啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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