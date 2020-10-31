嘉義市老屋卸妝活化舊木屋　木構夜燈氣氛滿分：甩開違和與補釘

▲嘉義市公明路木造老屋再造搭配夜晚燈光令人驚艷。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局今年度首次編列預算，以公開徵選方式為嘉義市街屋立面作有效改善，移除木構建築破損廢棄的附掛物，重現建築原貌，相關費用由市府全額支應。第一案率先完工的交趾陶藝師林添木故居(公明路安全帽店)，卸妝整修後「甩開違和與補釘」再現樸實質感，「素顏」的木構造配合夜間燈光，為公明路東門圓環再添濃濃木都氣氛。

▲嘉義市老屋活化。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，1930年代嘉義市有1/10的人口依賴木業謀生，當時的嘉義市有「木材城市」的稱號。為了恢復過去木業的榮光，市府從「救老屋」開始，從103年推動「舊屋力」補助計畫，逐漸喚醒市民注意身旁毀壞的老木屋，進而吸引年輕人進駐去修繕它、運用它，目前市區裡已經有許多老舊木屋，經過年輕人進駐修繕經營後展現新的生命。

黃敏惠說，接著文化局在今年首次執行「老屋卸妝」計畫，要幫老木屋卸除不該存在它立面的材料和附著物，也幫市容做調整，卸妝後的老屋重現原本的美，讓人驚艷。木都是一項文化工程，透過文化滲透力，焦點放在人、產業和都市上，市府努力把基本條件、環境架構好，自然就能產生的木文化的擴散效益。

文化局長盧怡君表示，老屋立面因為年久失修或不當修補、增建，造成建築立面佈滿各式各樣的補釘，甚至因為缺乏工匠、材料取得不易，屋主直接用鐵皮封住立面，嚴重影響市容觀瞻與建築維護。因此這次「老屋卸妝」的修繕重點放在恢復原立面材質和原貌，重現老屋美麗素顏，同時兼顧屋主使用的歷史記憶。

盧怡君表示，建築是街景的重要成分，美麗的老屋再現，會為整個街頭帶來迷人氛圍，整條街都有氣質了起來，因此今年補助案特別選擇轉角街角、連棟建築、歷史景點及觀光亮點，讓卸妝老屋的美更容易被看見。

計畫主持人陳正哲說，老屋卸妝說來容易，執行難度非常高。首先，每間老屋狀況與問題都是獨特的；再者老屋上的附加物多是累積三五十年以上，為了便利生活所添加的不同年代設備與物件，例如「管線」，一間老屋內有各種不同類型、不同年代的管線，光是眼睛看得見的電線、電話線、有線電視、水管瓦斯等，要把管線「美觀的重整起來」並且保證生活便利、線路通暢，就是非常費工的活。

還有老屋卸妝不能只管牆面，招牌、雨棚也得納入，不僅需要重新設計、配色，更可能需要移位；更重要的，招牌雨棚的高度位置大小，要符合與原本鄰居、店面住家的長久默契，不僅要幫老屋變美，更要為屋主兼顧人情處事的體貼。因此老屋卸妝不單單是工程，而是把美的概念透過不斷的溝通，送入了老屋與屋主的生活中。

雖然修繕難度極高，文化局說，只要屋主可配合，會盡全力讓老屋原來的立面呈現出來，修繕工班也尋找參加文化局木匠人才培育班結業的學員參與，透過卸妝計畫來開發木匠人力與木質材料的市場需求。

文化局表示，今年審查通過的案子，公明路交趾陶藝師林添木故居已經完成老屋卸妝，蘭井街新陽春中藥房三連棟正在進行工程中。此外還包括勝安堂百草鋪、光華街與忠孝路口的二樓木造百年老建築、花磚博物館與北榮街民宅等案，預計在今年底前可以全數完工。

文化局表示，由於是第一年執行老屋立面改善計畫，大多數擁有老建築市民仍在觀望，希望透過逐年執行舊屋力補助計畫和老屋卸妝計畫，推動歷史老屋保存活化運動，從單棟立面到街區環境市容改善，以推動木都城市品牌，為嘉義市打造木都新的里程碑！