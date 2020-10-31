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嘉義市老屋卸妝活化舊木屋　木構夜燈氣氛滿分：甩開違和與補釘

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▲嘉義市公明路木造老屋美麗素顏讓人驚艷交趾陶藝師林添木故居風華再現。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市公明路木造老屋再造搭配夜晚燈光令人驚艷。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局今年度首次編列預算，以公開徵選方式為嘉義市街屋立面作有效改善，移除木構建築破損廢棄的附掛物，重現建築原貌，相關費用由市府全額支應。第一案率先完工的交趾陶藝師林添木故居(公明路安全帽店)，卸妝整修後「甩開違和與補釘」再現樸實質感，「素顏」的木構造配合夜間燈光，為公明路東門圓環再添濃濃木都氣氛。

▲嘉義市公明路木造老屋美麗素顏讓人驚艷交趾陶藝師林添木故居風華再現。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市老屋活化。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，1930年代嘉義市有1/10的人口依賴木業謀生，當時的嘉義市有「木材城市」的稱號。為了恢復過去木業的榮光，市府從「救老屋」開始，從103年推動「舊屋力」補助計畫，逐漸喚醒市民注意身旁毀壞的老木屋，進而吸引年輕人進駐去修繕它、運用它，目前市區裡已經有許多老舊木屋，經過年輕人進駐修繕經營後展現新的生命。

黃敏惠說，接著文化局在今年首次執行「老屋卸妝」計畫，要幫老木屋卸除不該存在它立面的材料和附著物，也幫市容做調整，卸妝後的老屋重現原本的美，讓人驚艷。木都是一項文化工程，透過文化滲透力，焦點放在人、產業和都市上，市府努力把基本條件、環境架構好，自然就能產生的木文化的擴散效益。

文化局長盧怡君表示，老屋立面因為年久失修或不當修補、增建，造成建築立面佈滿各式各樣的補釘，甚至因為缺乏工匠、材料取得不易，屋主直接用鐵皮封住立面，嚴重影響市容觀瞻與建築維護。因此這次「老屋卸妝」的修繕重點放在恢復原立面材質和原貌，重現老屋美麗素顏，同時兼顧屋主使用的歷史記憶。

盧怡君表示，建築是街景的重要成分，美麗的老屋再現，會為整個街頭帶來迷人氛圍，整條街都有氣質了起來，因此今年補助案特別選擇轉角街角、連棟建築、歷史景點及觀光亮點，讓卸妝老屋的美更容易被看見。

計畫主持人陳正哲說，老屋卸妝說來容易，執行難度非常高。首先，每間老屋狀況與問題都是獨特的；再者老屋上的附加物多是累積三五十年以上，為了便利生活所添加的不同年代設備與物件，例如「管線」，一間老屋內有各種不同類型、不同年代的管線，光是眼睛看得見的電線、電話線、有線電視、水管瓦斯等，要把管線「美觀的重整起來」並且保證生活便利、線路通暢，就是非常費工的活。

▲嘉義市公明路木造老屋美麗素顏讓人驚艷交趾陶藝師林添木故居風華再現。（圖／嘉義市政府提供）

還有老屋卸妝不能只管牆面，招牌、雨棚也得納入，不僅需要重新設計、配色，更可能需要移位；更重要的，招牌雨棚的高度位置大小，要符合與原本鄰居、店面住家的長久默契，不僅要幫老屋變美，更要為屋主兼顧人情處事的體貼。因此老屋卸妝不單單是工程，而是把美的概念透過不斷的溝通，送入了老屋與屋主的生活中。

雖然修繕難度極高，文化局說，只要屋主可配合，會盡全力讓老屋原來的立面呈現出來，修繕工班也尋找參加文化局木匠人才培育班結業的學員參與，透過卸妝計畫來開發木匠人力與木質材料的市場需求。

▲嘉義市公明路木造老屋美麗素顏讓人驚艷交趾陶藝師林添木故居風華再現。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，今年審查通過的案子，公明路交趾陶藝師林添木故居已經完成老屋卸妝，蘭井街新陽春中藥房三連棟正在進行工程中。此外還包括勝安堂百草鋪、光華街與忠孝路口的二樓木造百年老建築、花磚博物館與北榮街民宅等案，預計在今年底前可以全數完工。

文化局表示，由於是第一年執行老屋立面改善計畫，大多數擁有老建築市民仍在觀望，希望透過逐年執行舊屋力補助計畫和老屋卸妝計畫，推動歷史老屋保存活化運動，從單棟立面到街區環境市容改善，以推動木都城市品牌，為嘉義市打造木都新的里程碑！

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