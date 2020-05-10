嘉義市推老屋翻新　「舊屋力」補助經費最高20萬元

▲老屋立面改造後 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年嘉義市老舊建築立面美化計畫-老屋卸妝計畫，是今年度首次編列預算，以公開徵選方式為嘉義市街屋立面作有效改善，重現建築歷史原貌。獲選老屋將由文化局辦理修繕工程設計及施工，補助經費最高新臺幣20萬元。政府出錢出力，幫老屋卸妝、重現昔日美麗光彩，讓嘉義市再現木都質樸美麗。

文化局蕭柏勳局長表示，2014年起嘉義市啟動舊屋力補助計畫，讓市街區老屋活化，遍地開花。原本廢棄破舊的老屋，華麗轉身成為年輕人創業圓夢空間，有滋有味的老屋咖啡廳、老饕最愛的秘境小店以及工藝技藝展演空間，在嘉義市各個角落綻放，老屋魅力也再次展現昔日木都嘉義市的風華。

舊屋力的成功，讓嘉義市政府有了更進一步的動力，在議會支持下，2020年嘉義市老舊建築立面美化計畫-老屋卸妝計畫正式起跑。

▲嘉義市老屋改造計畫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局表示，2020年嘉義市老舊建築立面美化計畫-老屋卸妝計畫，目標鎖定自住老屋臨街立面的整修。這些非營利的自住老屋立面，因為年久失修或不當修補、增建，造成建築立面佈滿各式各樣的補釘，或管線凌亂、招牌比例失當，嚴重影響市容觀瞻，老屋立面美化會將老屋外觀的不當修繕或閒置毀損的附掛物拆除，以減量設計手法儘量恢復老屋原來的外貌與材料，為老屋卸妝、重現昔日美麗樣貌。

文化局強調，今年是第一年執行老屋立面改善計畫，首先由南華大學團隊針對嘉義市舊城區進行詳盡調查，提出有效改造設計、辦理民眾協調媒合作業，其餘區域則邀請民眾或公所提出需求並參加徵選，修繕設計與執行費用每案最高20萬元由市府全額支應。第一場公開說明會，將於5月12日晚上7點文化局第一會議室(忠孝路275號二樓)舉辦，歡迎有興趣幫自家老屋卸妝的市民一同參與。

說明會將說明獲選修繕的老屋應負的權利義務、申請程序及資格，徵選期限自2020年 5月13日(三)至 9月 30日(三)。希望透過逐年執行舊屋力補助計畫和老屋卸妝計畫，推動歷史老屋保存活化，從單棟立面到街區環境市容改善，為嘉義市打造木都城市品牌的里程碑！

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