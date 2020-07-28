嘉義市石猴雕刻研習營　小品石猴吸睛又可愛

▲嘉義市石猴雕刻研習營 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是石猴故鄉，為推廣石猴藝術，嘉義市文化局日前開設「石猴雕刻」研習營，主打初學者也能簡單上手，吸引不少素人報名參加。此次課程特別邀請嘉義市石雕協會理事長蔡錦同及石雕藝師張五達，親自帶領30位學員動手實作，只要36小時，就能輕鬆打造出專屬於自己的小品石猴。

蔡錦同表示，有別於以往石猴創作，多以大型石材為主，除較不利初學者入手外，也較難獲得成就感。這次活動改採用高度20公分內的小石頭，初學者只要手拿一支鐵鎚，依石頭形狀隨興敲打，加上石頭重量減輕，既不用消耗太多體力、工具花費也不高，男女老少皆宜，更讓石猴雕刻變得平易近人。

儘管需純手工一敲一鑿創作，各個學員仍充滿耐心。蔡錦同指出，小品猴看似簡單，但要鑿出有層次且逼真的猴身毛樣，呈現出精緻、無毛細孔的猴臉，這至少得敲打幾萬下，外加使用磨砂紙，慢慢地從粗胚磨推到光滑才行，相當考驗學員的專注力。

▲有對來自台南的張姓母女檔(左1與右1)，首次接觸石猴雕刻 。（圖／記者翁伊森翻攝）

有對來自台南的張姓母女檔，首次接觸石猴雕刻，認為這是特別的體驗，因為「能雕出樣子就不簡單」，包含力道、角度及體態等都要考量；學員湯小姐則笑稱自己刻出不少「走精版」作品，像是老虎變成加菲貓，或者比例沒抓好的過胖史奴比等，讓她充滿「驚喜」；嘉義在地人朱駿帟表示，石猴創作「很紓壓、有成就感」，自己不僅心情放鬆，也喜歡和大家共同完成一件事的感覺，希望研習營能夠持續辦理。

▲學員湯小姐則笑稱自己刻出不少「走精版」作品，像是老虎變成加菲貓，或者比例沒抓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局表示，今年「石猴雕刻」研習營自6月起至8月底止，課程時間為每週日上午9點到12點，共36小時。從野外採集石頭開始，到構圖解說和技法示範等，皆有石藝師親身指導，期盼藉由豐富多元的教學內容，吸引更多石猴愛好者加入創作行列。

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