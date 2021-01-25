部桃群聚累計15人！前台大醫指有「1關鍵點」台灣疫情進入下個階段

▲部桃群聚感染案件累計15人（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／綜合報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染持續擴大，累計15人染疫，中央流行疫情指揮中心昨（24日）宣布，部桃全院列為「紅區」，並宣布擴大隔離5000人。現為部落客、前台大醫院感染科醫師林氏璧直言，這次真的「不太妙」，接下來關鍵觀察點是，社區會不會出現追不到感染源的確診。如果有，就是台灣疫情正式進入下個階段。

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▲部桃群聚感染案件累計15人關連圖。（圖／指揮中心提供）

林氏璧指出，12A是外科病房，最開始的案838確診醫師是內科根本沒去過，以往指揮中心焦點都放在人傳人相關感染鍊上，因此12A的出現也可能是暗示，匡列是有極限的，醫院內的環境可能受汙染，且即使這些傳染鏈都是正確的，但每傳一次疫調都可能會有漏網之魚，現在確診案例跨這麼多樓層，有可能會有疫調死角。

▲部桃專案上路。（圖／指揮中心提供）

他也表示，案889是1月8日至11日住院，離現在已經很遠，且當時他們沒有被匡列在範圍內所以不曾採檢過，距離現在時間已經有點久，因此最讓人擔心的就是社區已經有風險，他也提醒現在整個北部都要繃緊神經，因為北北基和桃園已經是一個一日生活圈，所以現在正是驗收秋冬專案大家有沒有戴好口罩、勤洗手的時候，也提醒民眾最近避免群聚。

林氏璧也說，目前還可以樂觀的理由，就是這一週桃園已經風聲鶴唳的檢測，目前為止案例都侷限在醫護和家人為主，直到最近才多了病人，尚未有一例是在社區冒出來且是完全沒有來源的，但他仍提醒，病毒潛伏期還是要看到14天才能安心。