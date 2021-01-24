疫情加劇陽醫祭新規定　護理之家禁探病其餘病房每日1次

▲陽大醫院24日規定，新護理之家禁探病，其餘病房每日1次探病，及陪病者家人含國內或外籍照顧者）以1人為限。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

陽大醫院因應新冠肺炎疫情疫情發展，24日下午公告新訪客探病規定，即新護理之家禁止探病，其餘病房目前仍維持每日1次探病，及陪病者家人含國內或外籍照顧者）以1人為限。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)疫情發展，陽大醫院即日起加強進出人員管制措施：

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1. 護理之家禁止探病。

2.一般病房（含安寧病房）、加護病房、呼吸照護病房每日1次探病，探病人數每床限2名，並請訪客勿輪替探病。惟因病情需要，醫療團隊與病人家屬需進行會談或病情說明時，則依醫病雙方約定時間，不受限制。

3.陪病者家人（含國內或外籍照顧者）以1人為限，民眾可多利用視訊或電話關心住院或護理之家內的親友。如有發燒或急性呼吸道感染症狀者則禁止陪病。

▲陽大醫院24日探病相關新規定。（圖／陽大醫院提供，下同）

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