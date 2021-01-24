嗆警幹X娘！醉男1分鐘遭側摔3次　妻尖叫阻撓兒衝過來：我要錄影

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

有網友今（24）日在臉書《爆料公社二社》上貼出一段影片，畫面中一名男子酒後失態對著警察飆罵三字經，且經勸說仍絲毫沒有冷靜，最後員警只好使出「側摔」必殺技將他壓制在地！此時，與醉男同行的女子以及醉男的小孩則在一旁不停大喊，「警察不要動手」、「不要打我爸」等語，浮誇行徑也讓路過民眾看傻了眼。

▲蔡姓男子1分鐘內遭警連摔3次。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）

據了解，41歲蔡姓男子今日凌晨2時許飲酒後，在三重區某超商因消費糾紛而對店員咆哮爭吵。警方獲報到場後，經多次勸說蔡男仍相當失控，不停大聲咆哮、謾罵三字經，執勤警見他已影響附近居民安寧，遂依法將其壓制並帶回派出所實施管束，目前超商店員表示不願提告。

從網友上傳的畫面上可見，醉漢第一次遭警察側摔倒地後又站了起來，接著還嗆警「一起回去派出所」，而一旁陪同的女子見警方出手，嚇得不停尖叫阻止；與此同時，蔡男的兒子也從路旁巷弄竄出，失控的向警大叫，「我拜託你們不要動手，不要打我爸，我要錄影喔」，接著就直接拿出手機示意要拍攝。

PO出影片的網友認為，整個過程警察已經相當客氣了、一直容忍，指出男子因一時衝動罵了一句「幹X娘」，就在短短1分鐘內被摔了3次，他看了也是哭笑不得！另外，不少民眾也紛紛於底下留言，「警察做的很對」、「帥！這個警察太棒啦」、「侮辱執法人員就不對」、「好溫柔的摔法」，表示支持警察執法，維持社會治安。

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▲民眾紛紛於影片底下留言，表示支持警方執法。（圖／翻攝臉書《爆料公社二社》）