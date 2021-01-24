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他種的葡萄讓客人等2年！青農曝不量產原因：鬧家庭革命換來的

▲▼二林葡萄農譚國豐。（圖／譚國豐提供）

▲譚國豐的葡萄曾讓消費者一等就是兩年。（圖／譚國豐提供，下同）

記者許展溢／台北報導

從小在二林葡萄園長大的譚國豐，原本是從事五金研磨，26歲那年想到家中父母年紀大了，加上老婆一句「人一輩子要嘗試當老闆看看」，於是返鄉接手家中的果園，從原本5分地，拓展至現在的2.5公頃，改變傳統生產模式，還串連家鄉酒莊、火龍果園等，讓消費者體驗一系列的農村生活。

譚國豐向《ETtoday新聞雲》表示，那年除了想回家陪父母，也是有興趣，因高中學農場經營，想說回家鄉闖一闖，不過起初卻鬧起家庭革命，因觀念、作法全和爸媽不同，他們總覺得做大半輩子，那些都是對的，理所當然的就是要那樣做。

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▲▼二林葡萄農譚國豐。（圖／譚國豐提供）

▲▼譚國豐捨棄傳統方式，利用天然有機肥、草生栽培等最自然的方式產出葡萄。

▲▼二林葡萄農譚國豐。（圖／譚國豐提供）

譚國豐不管家人意見，堅持在「生產面」和「設施設備」改變，他說以前家裡是產釀酒葡萄，接手後改成鮮食葡萄，理念是「不求量」，要求高品質，產出相對少，且過剩除品質差，還會有甜度等一連串問題，相比以前爸媽採高產量，以量制價，甜度夠就賣給酒廠，比較沒品質。加上，過去大部分人力為主，現代因應氣候變遷等狀況，增加很多系統，一路至今面積增加5倍，成績出來，爸媽自然認同了。

譚國豐說，民國97年霸王級寒流，當時全部葡萄凍傷，那時才回家接手沒多久，遇到很多挫折，請教老一輩，去社區大學或改良場上課進修，即便不少人質疑他真的能？正因此愈覺的要做出成績，最後不僅捨棄傳統方式，利用天然有機肥、草生栽培等最自然的方式照顧好一串串的葡萄，曾獲第3屆百大青農。

▲▼二林葡萄農譚國豐。（圖／譚國豐提供）

▲▼▲譚國豐結合鄉鎮酒莊等其他種類果園，打造成在地觀光體驗區。

▲▼二林葡萄農譚國豐。（圖／譚國豐提供）

由於譚國豐不量產，都按照訂單順序出貨，有客人曾等到2年，主要是產季在母親節、端午節和聖誕節，時間快到就必須提前2週訂購，但這位客人都等最後一刻才訂，連候補都候補不到，所以才有此情形。譚國豐更將葡萄園提升到另一層次，結合鄉鎮酒莊等其他種類果園，打造成在地觀光體驗區，民眾除能品嚐在地美味，還能小酌、體驗採果，同時協助家鄉產業發展。

▲▼二林葡萄農譚國豐。（圖／譚國豐提供）

▲譚國豐因老婆一句「人一輩子要嘗試當老闆看看」，於是返鄉接手家中的果園。

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