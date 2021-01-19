買保險有點累…人夫摩鐵3度激戰女業務！孕妻守門口受不了心碎流產

▲人夫偷吃保險女業務，瞎扯在摩鐵討論保單，妻崩潰流產怒告小三。（示意圖／Ettoday資料照）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫偷吃保險女業務，雙方還3度赴摩鐵激戰。正宮帶著警察守在門口，當場抓包姦情，事後陷入憂鬱崩潰流產，決定向小三提告求償100萬元精神撫慰金。桃園地方法院審理後，判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，與丈夫2018年4月中旬結婚，因為小三的介入，嚴重破壞她對婚姻的信任，夫妻倆最終於2020年3月初離婚。她指控，小三明知丈夫有家室，2019年11月4日、23日，竟仍與丈夫上摩鐵激戰。

正宮表示，2020年4月7日下午3時許，朋友陪著她會同警方一起到摩鐵抓姦，一行人在房門口等待，果真當場抓包，並扣得房內使用的衛生紙、床單以及浴巾等證物。她頓時陷入憂鬱，甚至因此流產，決定向小三提告求償100萬元精神撫慰金。

擔任保險業務小三辯稱，人夫是她的客戶，是人夫稱有點累，雙方才會3度進入摩鐵休息，強調是在談保險契約內容，人夫向她買了2份保險契約。

但桃園地方法院不採信她的說詞，認為若是人夫有點累，大可以改約其它時間討論，另外，人夫的2份保單早就買了，並不是在上摩鐵後簽的，判她應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。