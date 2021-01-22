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疫情出國旅遊大減　台北101高端消費創新高

▲台北101購物中心。（圖／台北101提供）

▲台北101購物中心去年受惠精品業績，業績僅比2019年小衰幾乎持平。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年年初爆發的新冠肺炎疫情，讓許多消費市場趨勢重新洗牌震盪，去年3、4月期間因消費者避免群聚減少外出，實體購物中心業績大減，但也因無法出國均留在台灣採購，下半年業績爆發成長，台北101為精品聖地，也在高端消費創下新紀錄，針對2021年新春檔期，再推館內16家知名國際精品品牌，於指定日期祭出「新春點數三倍送」活動。

去年下半年百貨與購物中心周年慶檔期，精品平均成長幅度達到30％，為近年少見的高成長，台北101購物中心雖減少觀光客消費，在地客消費的業績大幅成長55%，年消費101萬元起跳的VIP會員數也創下歷年新高，達到1500人，今年因應疫情將持續鼓勵會員「預約」品牌活動，提供更私密與專業的採購服務。

▲台北101購物中心。（圖／台北101提供）

▲101購物中心近期與藝術家洪易展出「繽紛藝世界」主題，西遊記作品還戴上口罩反映時事。

而針對農曆春節前的新春檔期，即起至2／16，推出館內消費，台北101聯名卡全館單筆滿6,000元送300元抵用券；指定銀行信用卡全館單筆滿18,000元送900元抵用券，聯名卡當日累計滿80,000元送3,200點購物金，13家銀行信用卡消費滿8,000元，加贈價值800元的「愛台灣博物館卡雙人套票」，在效期內可無限暢遊全台9大博物館。

新光三越即起2／21期間，也推出「金牛卡利HIGH」回饋，購物刷指定11間銀行信用卡，累計滿1萬元以上回饋4％；滿6萬元以上回饋5％；滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券，今年行動支付skm pay更擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡、消費任一單筆達3,000元「再加碼1%」，等同最高7%回饋。

▲新光三越金牛卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲新光三越近期也推金牛卡利HIGH檔期回饋。（圖／新光三越提供）

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