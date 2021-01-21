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社會 社會焦點 保障人權

女友熟睡！新北男狂拍「上空照」私藏　分手後竟傳給她媽媽洩憤

▲▼女子涼涼（化名）一日熟睡中遭男友亂摸，氣得提告向對方求償百萬元。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）。

▲女子熟睡時遭男友偷拍胸部，不料對方因不滿分手，竟將裸照傳給媽媽。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）。

記者陳羿妏／新北報導

新北一名男子阿俊（化名）趁女友小君（化名）熟睡時，偷拍小君胸部，並在分手後，將裸露胸部的照片，傳送給小君母親，以此洩憤。對此，新北地院審理後，依法將阿俊判處拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，阿俊2019年2月至3月與小君同居期間，趁小君熟睡之際，趁機持手機拍攝小君裸露胸部的照片私藏，不料，2人同年4月分手，他因心生不滿，3個月後，竟透過臉書，將先前偷拍的照片，傳送給小君的母親。事後，小君得知全清相當傻眼，決定報警提告，全案因此曝光。

對此，阿俊於警詢、偵查及法院審理期間皆坦承不諱，法官勘驗隨身碟、對話紀錄截圖等相關事證後，確認阿俊犯行；另審酌阿俊僅因不滿小君提分手，以不理性方式解決感情糾紛，罔顧他人隱私，造成小君心理上的不安、恐懼，犯後態度尚可等情狀，最終依竊錄身體隱私部位罪，將阿俊判處拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。


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