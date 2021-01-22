萬華火車站驚見奇特「拱形裝置」　內行人曝神奇功能

▲萬華出現奇特裝置藝術，引起眾人議論。（圖／翻攝自Facebook／我是萬華人社團）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多城市為了增進藝術氣息及美感，越來越多政府開始鼓勵藝術家配合節慶、在地文化擺設裝置藝術，讓民眾可以在觀光旅遊時欣賞打卡。今年年初，台北市萬華火車站就出現了嶄新的裝置藝術，不過外觀實在太奇特，讓許多民眾直呼「看不懂」，甚至猜測會不會有什麼其他的功能？

一名網友在臉書社團「我是萬華人」發文表示，在人來人往的萬華火車站前發現了許多打上白色燈光的半圓裝置藝術，外型像一座座小小拱橋，遠看更像是白色波浪，但看不出它實際上是什麼東西，好奇詢問網友們「這裝置藝術是什麼意思阿？？？」貼文一出，也引發許多網友關注。

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網友們看過照片後，紛紛發揮想像力，留言表示，「這是迷你高爾夫啊～阿不對是槌球」、「整脊新利器？」、「海波浪」、「滑板場」，甚至有網友認為，與其放這種大家都看不懂的東西，不如「只擺幾個燈，點綴一下，或許還比較有美感」、「真心覺得我寧願要綠地，放這種一尊一尊的感覺就是怪，只能尊重」。

有內行網友出來解釋，這造型其實是代表萬華大理街知名的成衣，概念是「交錯的縫線」、「紡織紋路」，至於有網友好奇為何不蓋綠地就好？他也解釋，由於廣場下方是停車場，覆土層不夠，種樹相對困難，且設計不放置椅子、不放草皮，可能是避免此處成為遊民聚集地。