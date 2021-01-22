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沒戴口罩！峇厘島遊客不遵守防疫　罰做25個伏地挺身

外國人由峇厘島沒有遵守防疫規定，會被要求做25下伏地挺身。（翻攝網路）

▲遊客在炙熱高溫下做伏地挺身。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

各國在防疫期間均對民眾祭出許多相關的限制措施，有些可能要罰錢、要拘捕，但若對象是外國人呢？印尼峇厘島有許多來自異國的遊客，有時候這些人經常違反防疫規定，這可讓當局警方相當頭大，近日網路上就流傳一些畫面，幾名白人遊客在被抓到沒有戴口罩後，竟被警方要求「原地做25個伏地挺身」。

據外媒報導，數名在峇厘島觀光的白人遊客，因為被當地警方抓到沒有好好戴口罩、違反防疫規定，被要求直接就在街上做25個伏地挺身當作懲罰，隨後警方會給他們口罩就直接放人。

根據峇厘島當局警方公布的畫面，警察對著一名白人男子說「你沒戴口罩？來來來，罰你做25個伏地挺身」，另外還有兩名白人被要求攔查，其中一人還以身上有舊傷不能運動為由想逃避，但被警察嚴詞駁斥，要求照辦，「你一定要做！」而白人男子只好說「好吧，抱歉，要做幾下？」警察答道「25下」，白人男子一派輕鬆表示「25下？簡單啊。」接著便俯下身子開始執行。

當局指出，上週在峇厘島有大約8,860起違反防疫規定的事件，多數發生在觀光地區。這些不遵守規定的遊客除了會被罰做伏地挺身之外，還會被要求去打掃街道或是處以約「7美元」（約新台幣200元）的罰鍰。

部分外國人沒把這些規定當成一回事，甚至覺得這些處罰像是個笑話；當地人則戲稱這些外國人叫「頑皮的臭蟲」（naughty bule），其中「bule」指的是外國人，特別是高加索人。

外國人由峇厘島沒有遵守防疫規定，會被要求做25下伏地挺身。（翻攝網路）

▲戴著口罩的安全官員會站在旁邊監督。（翻攝網路）

巴東攝政局公共秩序局長蘇里揚加拉（Suryanegara）接受《美國廣播公司（ABC）》訪問時說，有80%違反防疫規定的是外國人，多數來自歐洲，有些人在沙灘上散步、坐在咖啡廳、或是騎摩托車時沒戴口罩而被警方攔下，他認為這些外國人低估了峇厘島防疫的力道。

蘇里揚加拉說，不是所有違規者都會被罰款，如果只是沒戴口罩，他們會要求做伏地挺身，若是有反抗或不認錯、拒絕配合的，他們才會開出罰單。

當地人士Kadek Astika指出，其實早在疫情前，就常看到外國遊客不遵守當地規定，或甚至在參觀寺廟有不尊重的行為，然而關於防疫政策，不管是當地人或外國人都顯得有點太過輕視，「峇厘島人民必須以身作則，好讓外國人效仿，政府應釋放出更明確的訊息。」

截至20日統計，印尼的確診人數已經超過92萬人，逾2.6萬人死亡，峇厘島的病例數也不停增加，破2萬人確診、近600人不治。


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