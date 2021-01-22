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假帳浮報詐銀行「天價貸款2.6億」　資訊公司負責人80萬交保

▲▼ 綺瑩資訊公司詐貸2.6億元案被告董事兼總經理李語宸。（圖／記者劉昌松攝）

▲綺瑩資訊公司詐貸2.6億元案，被告董事兼總經理李語宸。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺／台北報導

鼎宸系統公司前身「綺瑩資訊公司」日前遭檢方查出，在2018年更名前，涉嫌做出假帳，藉此向2間銀行詐貸2.6億元，事後雖然還清詐貸款項，但台北地檢署檢察官陳照世卻認為，綺瑩資訊負責人李語宸及擔任董事的姊姊李昱瑩，及財務主管馬蓉芳涉嫌違反《銀行法》，21日指揮調查局台北市調處搜索涉案相關的5個處所，並將3人約談到案。經漏夜審理後，檢方諭令李語宸、馬蓉芳各以80萬、50萬元交保，而李昱瑩則無保請回。

▲▼ 綺瑩資訊公司詐貸2.6億元案證人李昱瑩。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 綺瑩資訊公司詐貸2.6億元案證人李昱瑩。（圖／記者劉昌松攝）

檢方查出，綺瑩資訊於2018年間變更公司名稱，改為「鼎宸系統股份有限公司」，而在2013年至2016年間，綺瑩資訊負責人李語宸涉嫌竄改5家廠商的交易發票及應收帳目，疑似透過浮報交易量，藉此來向銀行詐貸。

儘管李語宸等人趕在貨款到期之前，假冒廠商身份匯款到銀行的備償專戶，但實際上只是透過假帳資料，來欺騙銀行同意核貸。檢方21日晚間，將李語宸、李昱瑩姐妹及公司財務長馬蓉芳帶至北檢進行調查，經檢察官訊問後，諭令李語宸、馬蓉芳各以80萬、50萬元交保，而李昱瑩則作為證人身份無保請回。

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