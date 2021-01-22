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世界上最恐怖動物！網一面倒點名「它」：可怕又噁心

▲獅子打哈欠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

通常大家看到獅子會覺得很可怕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

動物大多有野性，若反撲起來，恐怕連人類都招架不住。一名網友認為最可怕的動物是猩猩跟猴子，反而覺得獅子或熊很可愛，他好奇大家「有覺得哪些動物可怕嗎？」引發網友熱議。

一名網友在PTT上以「覺得哪些動物可怕？」為題發文，表示自己覺得最可怕的動物是猩猩跟猴子，「因為以前去過旗山，那裡有許多猴子，除了會搶食物外，還會看到牠們有小社會，原本一群猴子擠在中間想跟人類互動，但等到某隻看起來很兇、年紀稍長的猴子出來後，每隻猴子都閃得遠遠的。」

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原PO認為，「可能因為跟人類有像，覺得特別可怕。」並提到，那些獅子或熊看似兇猛的動物，還能看到牠們可愛的一面，但猴子真的沒有辦法，因此想了解「大家覺得哪些動物可怕」。

▲網友提問「哪種動物最可怕」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發網友們的熱議，「蜘蛛，特別是長毛的」、「以前覺得鱷魚，現在是河馬」、「超怕有羽毛的動物」、「蛇是全天下最噁的物種，也最有神奇性和崇拜性」、「鳥吧，從頭上飛過都不知道什麼時候會掉屎」。

不過，有網友認為「人類」才是最可怕的，「人類吧，真的是我看過最恐部的動物」、「人類才是最可怕又最噁心的動物」、「人人人」、「人吧，最可怕的動物」。

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