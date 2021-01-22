埋線拉提全國大獎認證神手醫師　揭密「逆齡仙女」捷徑

▲明洞美學副院長陳昱聰醫師的技術獲得埋線拉提全國性獎項認證。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

擁有一張緊緻、年輕猜不出真實年齡的仙氣臉龐，是無數女性嚮往的美麗指標，經歷茫然困頓的「惡靈惡靈」年，不少人想在2021年之初讓自己變美，用煥然一新的自信心情迎接新年。近期榮獲埋線拉提全國大獎肯定的明洞美學診所副院長陳昱璁醫師，解析愛美女性最在意的輪廓線緊緻拉提作法，建議愛美女性把握農曆年前「最旺變美時機」諮詢專業醫師達到理想美顏。

▲頒獎典禮現場。（圖／陳昱聰醫師提供）

剛在全國眾多參賽醫師中勝出的陳昱聰醫師，回憶起在頒獎典禮現場得知獲得埋線拉提手術的全國性大獎肯定，至今仍感到相當驚喜！陳昱璁醫師說明，埋線拉提是用身體可吸收的線材，從針孔大小的傷口進入而將線埋到皮下組織內，由於線體本身有倒勾可以把下垂的組織往上提，因此可明顯改善肌膚鬆弛、嘴邊肉下垂、法令紋及木偶紋等困擾，或可用來緊緻輪廓線，具有立即性的效果。

▲陳昱聰醫師分享埋線拉提適用於木偶紋、法令紋及輪廓線達成立即性的緊緻拉提。

他分享，這次參賽的個案本身在意法令紋及嘴邊肉的鬆弛，因此選擇使用較有彈性的軟線，也就是俗稱的「少女線」去做拉提，這種線材在表情變化上不容易脫勾斷裂，即使是法令紋、木偶紋這些與動態表情（如大笑拉動肌膚）有關的部位都可以使用，埋線拉提手術最大的優勢就是可透過醫師設計的向量去精準改善法令紋、木偶紋及輪廓線，甚至有明顯的V臉效果。

▲陳昱聰醫師具豐富埋線拉提經驗，用心規劃獲得全國性大獎肯定。

就算是母胎美人也得面對歲月殘酷的考驗，美麗的臉蛋受到老化、膠原蛋白流失及地心引力等影響，都會產生皺紋、線條下垂、鬆弛等困擾，陳昱璁醫師指出，傳統拉皮手術復原期長已不符合現代人的生活型態，因此出現電波、音波拉皮及埋線拉提等傷口小、修復期短等方式hold住輪廓線。

這陣子相當具話題性的電波、音波拉皮，陳昱璁醫師認為適合肌膚剛出現輕微鬆弛、不想有傷口的人當保養，由於電波、音波拉皮是透過加熱的方式去刺激皮膚膠原蛋白增生而達到緊實效果，往往需要2~3個月甚至半年才會慢慢呈現效果，適合個性低調、不想太快被人發現有去修修臉的人。

▲明洞美學診所現場環境有如公主殿堂，令人光看都覺得夢幻。

若是肌膚、紋路已出現中度鬆弛下垂的人，就適合透過埋線拉提以物理性的方式改善老態，陳昱璁醫師形容埋線拉提就像在皮下組織打造一張隱形的網撐起你嚮往的美麗，而且傷口只有針孔大小，只要人工皮貼一下就好，頂多術後3-7天些微不明顯腫脹，但拉提效果立現，加上線材也會在皮下組織作用刺激膠原蛋白增生，最後會有些組織填充效果，維持期可長達1~2年，只需注意埋完線短期內先不要有大笑、打哈欠、噴嚏、扭臉等太大的表情即可。

陳昱聰醫師提醒，埋線拉提的成效醫師的技術是關鍵，盡量選對於肌膚結構比較熟悉的合格皮膚科和整形外科醫師成功率會比較高，當然多加打聽醫師口碑找到有經驗和美感的醫師，術後結果才會更接近預期。