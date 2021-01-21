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外交粉專：國民黨對美關係一塌糊塗　將失去前線外交人員支持

▲▼蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

▲蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

記者陶本和／台北報導

由台灣年輕外交人員經營的粉絲專頁「Taiwan WarmPower」21日發表一則給國民黨立委馬文君的公開信，提醒國民黨3件必須留意的事，包括美國對台政策是兩黨高度共識、國民黨對美關係一塌糊塗，且將失去外交前線人員的支持。

針對美國總統拜登就職典禮，台灣方面遲遲沒有收到邀請函的消息，這讓在野黨多次公開抨擊，延續從美大選期間強烈質疑執政黨「押錯邊」的基調，一路唱衰美台關係。國民黨立委馬文君就在臉書上撰寫一則貼文砲轟政府，認為蔡英文政府是「萊豬外交」、「門都沒有」。

不過，即便美國總統就職典禮受到疫情影響，縮小典禮的規模，但駐美代表蕭美琴晚間卻宣布，其實上週早就收到主辦單位的邀請函，並親自出席典禮。涉外高層指出，這是自1979年台美斷交以來，第一次獲得美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，意義與過去完全不同，可說是42年來的新突破。

隨後，馬文君的臉書貼文即遭到網友洗版嘲諷。為此，由台灣年輕外交人員經營的粉絲專頁「Taiwan WarmPower」，稍早也發表了一篇公開信給馬文君，提醒她，這是自1979年，第一次獲得美國總統就職典禮主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，這很明顯展現台美關係的發展是美國兩黨都支持的共識。

粉專指出，國民黨每4年就要操作一次「押錯邊」的把戲，但沒有發現自己才是在美中競爭中押在大陸那一邊的人，「有時候我們真的不太瞭解貴黨的想法，明明知道台灣是世界貿易組織(WTO)的成員國，與他國進行國際貿易必須要遵守相關國際規範；也知道台灣必須要與他國簽訂自由貿易協定甚至是加入自由貿易區，對我國才是長遠之計，但你們一邊拖著台灣，一邊又酸台灣進不去、簽不到，這樣的情形不只在防疫，在外交上也是如此」。

粉專表示，國民黨立委陳以信看到蕭美琴獲邀出席後，說這是件好事，但又補了「既然政府開放美國瘦肉精豬肉進口的事國人普遍有疑慮，身為國家代表就應該忠實反應國民意見讓美國友人知道」這一段話。

粉專表示，一個正常的大使，在新任總統就職場合遇到美國的政要，要表達的絕對是台灣人民關切中國對台的軍事恐嚇行為，要跟美國忠實反映的絕對是台灣人民將跟美國成為堅實盟友，要說明的是台美在簽屬自由貿易協定上有共同利益，這才是台灣人民的普遍共識，這也或許是台灣人民跟貴黨沒有共識之處。

隨後，該粉絲專頁也向國民黨提出3點提醒，首先是「美國對台政策是兩黨高度共識」。他們強調，美國國防部長被提名人Lloyd Austin的任命聽證會上，他就提到多年來美國對台灣的支持堅若磐石，而且是兩黨共識，並且，他也在書面的答詢上首次提及了對台「六項保證」。

粉專指出，「六項保證」是共和黨雷根總統時期所立，在去年的時候解密，如今在民主黨政府的國防部長任命案上被拿出來再次書面肯定，這個意涵再明顯不過。

第二點，粉專認為「國民黨對美關係一塌糊塗」，他們指出，蕭美琴不是臨時才拿到邀請函，還依照規定做了核酸檢測，取得陰性報告後才去參加。他們希望國民黨思考一下，為何整黨上上下下沒有人可以從美國取得第一手資料，讓您出了這一次洋相。

粉專指出，這不就顯示貴黨可能在美國政治、國會甚至智庫圈都沒有任何人可以接觸到核心了嗎？國民黨最近在炒作「拜登核心幕僚」Graham Allison的「不會支持台獨說」，難道Allison教授都沒有跟貴黨表示，新政府將會透過邀請蕭美琴的方式來顯示對台灣的支持是「美國共識」嗎？

最後，粉專直言，「國民黨將失去外交前線人員的支持」，他們認為，外交真的沒有那麼簡單，蕭美琴要出席就職典禮，有多少外交人員要去跟美方聯絡、要忍著低溫去場勘、去確認動線。

粉專指出，這些前線人員身處疫區，他們可沒有全套的防護衣可穿，但馬文君在台灣冷冷一句「門都沒有」，請問是想要贏得誰的目光、誰的支持？他們拿性命作為賭注，不就是為了要提升我國地位還有跟美國的關係，做得到，國民一定非常高興，「假設結果不如意，我們也仍然由衷感謝，真的不需要用這樣對待他們」。

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