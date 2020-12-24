停車格內有紅線...挨批「根本陷阱」　中市府：已塗銷請安心停

▲西屯路三段一處停車格內竟畫有紅線，民眾批評是紅單陷阱。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

停車格內有紅線，停還是不停？民眾反映，西屯區西屯路三段有市政府劃設的合法汽車停車格，格內竟然還有禁止停車的紅線，憂心成為「紅單陷阱」，停進去會被開罰。交通局表示，已派工塗銷紅線。警方也說，有疑慮的違規不會開罰，請民眾安心。

位於西屯區西屯路三段某國宅路邊，均有交通局畫設的合法停車格，只是有民眾發現，其中一個停車格裡面，竟然還劃有禁止停車的紅線。有民眾認為，這樣停進去會不會變成違規停車遭警方開罰，直言根本是陷阱！另外，大墩19街也出現機車格疑似遭店家私自塗銷的情況。

對此，第六警分局永福派出所所長廖雲傑表示，10月底接獲民眾反映停車格內有紅線就通知交通局，交通局回覆會派員了解處理。警方針對有疑慮的交通違規案件，不會開單告發，請民眾放心。

▲交通局立刻將停車格內紅線用黑漆覆蓋，派工刨除後會將交通錐移除。（圖／台中市交通局提供）

中市交通局長葉昭甫表示，西屯路三段近國宅處汽車停車格經確認是停車格，已派工到現場先用黑漆覆蓋紅線，日後會派工刨除，民眾可安心停車。另有關大墩19街塗銷機車格一案，交通局考量該機車格位於大樓設置逃生緩降機下方，為避免阻礙消防逃生動線，日前已初步先用標線漆塗銷車格改為劃設紅線，後續將再派工請廠商刨除重繪紅線。

葉昭甫表示，交通局將持續定期巡查路段標誌標線狀況，如發現標誌標線爭議，例如車格內有紅黃線、車格線斑駁、告示牌傾斜、主附牌缺漏等，將儘速派工調整。如民眾發現相關標誌標線問題，也歡迎隨時向交通局反映，市府將儘速處理，維護民眾使用道路權益。

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