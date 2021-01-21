水晶蝦王姊弟爭產！富二代反控姊妹好吃懶做：植物人爸都我照顧

▲台灣知名富二代、水晶蝦達人余鎧丞出面受訪，反控親姊妹根本不照顧父親還侵奪家產、圖為余家姊妹率人入屋毆打房客的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣知名水晶蝦養殖聞人余鎧丞日前因家庭爭產糾紛躍上新聞版面，根據《周刊王》報導余男被自家姊妹指控：利用父親缺氧性腦病變成植物人、母癌故家變時機，竊取父親留下的三千萬元家產，甚至連姊妹居住的新店區億元豪宅也不放過，多次派黑衣人上門滋事。余鎧丞認為遭到親人惡意抹黑，20日傍晚出面接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，強調生母生前同意留一間房產給他，迄今無法繼承母親遺產是因姊妹們都拒繳稅分家所致，他從銀行領出的三千萬元現金，全額用在父親住院治療上，且都有單據帳目為證，余鎧丞目前與三姊妹互告纏訟，強調爭家產糾紛未來將交司法調查定奪。

▲台灣知名富二代、水晶蝦達人余鎧丞出面受訪反控親姊妹根本不照顧父親還侵奪家產。（圖／記者張君豪攝）

日前余鎧丞三位親姊妹日前向媒體投訴，指稱去年十二月某日晚間，余家二姊返回新店住處時，發現有五名黑衣人坐在家中客廳沙發，其中一名鄭姓男子拿出租賃合約書，表明余男同意以每月三萬元代價，將屋內一間房間出租給他，當場怒嗆余家姊妹「會找人每天輪班，直到我們離開為止」。

而轄區新北勢新店警方證實，當時曾接獲余家人報案，指當晚姊弟雙方確曾發生爭吵，隔日又有多名黑衣人再度現身，多人在余家姊妹住處門口嗆聲，社區警衛雖曾上前攔阻並報警處理，但黑衣人仍硬闖住家，後來余家姊妹只好連夜更換門鎖自保。

20日余家姊妹透過媒體爆料，指出新店區現值破億的豪宅是母親留給她們姊妹居住使用，目前該豪宅還登記在母親名下，姊妹們質疑弟弟為何率外人上門爭產、女方並質疑親弟弟，父親生病三年期間余鎧丞幾乎用完父親名下存戶現金約三千萬元，指控親弟覬覦家產，甚至把歪腦筋動到已過世母親留給她們三姊妹的億元豪宅。

余鎧丞昨晚出面受訪否認指控，指父親余新村三年前因突發缺氧造成腦病變，加上併發癲癇、常壓性水腦症不幸成為植物人，這三年多就是由他照顧父親，光是父親醫療費、看護費醫療費用，每月支出高達百萬元、他從父親銀行戶頭內領出的三千萬元現金，全都用在照顧爸爸，花費過程都有醫療單據可以佐證，絕非姊妹指控的侵吞家產。

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