LIVE／足跡兜不攏！案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

部立桃園醫院感染風波未歇，中央流行疫情指揮中心今（21）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明相關情況。指揮中心昨日表示869越南籍看護可能是遭案838醫師感染，但有專家對此提出質疑；另外，案864足跡公布，海鮮餐廳調監視器後認為有3小時的落差。針對上述議題，預料記者會上也將進一步回應。

至昨（20）日為止，部桃醫院感染事件個案累積達10例，統計需要隔離的院內員工達到427人，其中163人已入住集中檢疫所。原本要外移的220名病人，調查後確定有50位左右可出院，餘下患者依風險程度分三類，第二、三類僅與確診醫護人員有短暫接觸，以及沒有特別接觸的169人，昨起分批外移。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診，而案839的同住祖母昨日確認染疫。

指揮中心昨日表示869越南籍看護可能是在1月7日遭案838醫師傳染，但台灣感染症學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民質疑看護隔了9日才發病，與院內群聚D614G變異病毒株快速發病特性不同。另外，指揮中心公布護理師丈夫案864足跡，他在12日到過廣德海鮮餐廳，時間從中午12點吃到下午5點，但餐廳調閱監視器後表示當天2點多客人就已經走光，與疫調有3小時的落差。

▲衛生福利部桃園醫院清空院內，病患搭乘小巴離開。（圖／記者林敬旻攝）

