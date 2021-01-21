卸美駐聯大使！克拉夫特「挺台」7分鐘影片：是時候各國團結抗中

文／中央社記者尹俊傑紐約20日專電

美國駐聯合國大使克拉夫特任期結束，她在交棒前再度發聲挺台，呼籲各國團結對抗中國企圖排擠並孤立台灣的作為，並說美國將持續敦促讓台灣在國際舞台扮演適當角色。

克拉夫特（Kelly Craft）今天在推特（Twitter）發文，附上她帶著台灣黑熊布偶走向聯合國大會廳講台的背影照。另一張照片是小黑熊坐在窗邊，背景為聯合國總部；克拉夫特標籤總統蔡英文與駐美代表處，寫道「自由與民主總是遭受考驗，這就是聯合國存在的原因」。

▲台灣黑熊坐在窗邊，背景是聯合國大樓。（U.S. Ambassador to the United Nations）推特）

駐紐約辦事處隨後在推特與臉書（Facebook）發文，感謝克拉夫特任內對台支持。

貼文寫道：「數十年來，儘管台灣持續爭取參與，也一再證明台灣能對國際社會做出貢獻，但台灣依然被排除在外。現在該是時候改變了。惡霸除非被制止，否則不會收手，世界各國必須團結起來、共同與之對抗。」

克拉夫特卸任前發表對台聲明，並錄製7分多鐘談話，稱讚台灣是國際舞台上一股良善力量，民主、經濟繁榮、慷慨且具人道關懷、對國際公共衛生盡責、不遺餘力鼓吹並捍衛人權，卻淪為中華人民共和國排擠、消音、壓迫的目標。

克拉夫特說：「我認為現在是世界各國團結對抗中華人民共和國排擠並孤立台灣的時候了。」

她表示，台灣遭國際組織與會議排除在外，無法分享寶貴經驗與成就，令人完全無法接受。聯合國所有會員國早該正視台灣有意義參與國際組織的益處，及台灣持續遭排除在外帶來的傷害。





▲克拉夫特提著包包走進聯合國大樓，台灣黑熊就在其中。（U.S. Ambassador to the United Nations）推特）

克拉夫特以台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有成，說明台灣參與世界衛生組織（WHO）的重要性，強調國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL）也應接納台灣，並為台灣代表無法進入聯合國場域與會、民眾持護照遭拒於門外抱不平。

她說，美台堅不可摧的關係將持續發展茁壯，美國將繼續大力敦促讓台灣在國際舞台扮演適當角色，找機會讓台灣就善治、創業、婦女賦權、網路安全等議題分享專業知識。

58歲的克拉夫特2019年9月出任美國駐聯合國大使，近幾個月多次發聲挺台，並與駐紐約辦事處長李光章在曼哈頓共進午餐。她原訂13至15日訪問台灣，因國務院臨時取消官員所有出訪而無法成行，改以視訊和蔡總統對話。

她上週攜帶挺台入聯團體Keep Taiwan Free贈送的台灣黑熊布偶進入聯合國總部，在聯合國大會廳為在台參加模擬聯合國會議的學生錄製談話。

拜登宣誓就任美國總統之際，中國外交部宣布制裁川普政府國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等28名「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的人員，禁止相關人員與家屬入境中國大陸及港澳地區、限制其關係企業與機構與中國生意往來，克拉夫特也在名單上。

克拉夫特交棒給湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）前在對台聲明中說：「我駐聯合國的職務雖告終，但在台灣人民有權發聲前，我的使命不會結束。」