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周台竹推台北城市外交　印度要辦瑜珈日、奧地利想在中山堂跳舞

◎採訪：袁茵、陳弘修
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／袁茵

受新冠肺炎疫情影響，喜歡出國度假的民眾暫時無法如願，眼見觀光旅遊市場上推出「偽出國」方案，台北市政府在推展城市外交的過程中，也搭上了「變則通」的列車，除了日前與墨西哥駐台辦事處合作的亡靈節特展之外，未來還預計推出印度瑜伽日、奧地利舞會，希望過去硬梆梆的城市外交可以透過「活動」、「節慶」來接地氣，讓民眾有更多機會可以在台北體驗不同的異國文化。

台北市適逢設市一百週年，台北市長柯文哲在去年10月1日邀請歷屆台北市長參觀位在台北文獻館的設市百年展覽，與會來賓包括許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等人，不分藍綠人物皆坐下來談台北市歷年變化，受到外界好評。

台北市政府涉外事務總監周台竹表示，他看見歷任市長能坐下來參加設市百年活動，忽然靈機一動，想到「可以來辦一個國際版」，因此發請帖給各個駐台代表處、辦事處，且請帖發送出去之後，涉外事務團隊還派人直接致電邀請對方，讓邀請過程變成一種行銷方式，也使得去年10月26日舉辦的台北設市百年國際紀念活動順利舉辦，破紀錄來了超過50幾個外交使節，其中有40位是大使。

談到台北市政府與駐館之間的互動文化，周台竹認為，這是因為從「被動」變成「主動」，才能達成非常好的效果。隨後台北市政府在去年11月27日舉辦菊花季，來了50幾個外交官、外交使節到場參與，場面相當熱鬧。

▲▼柯文哲出席「設市百年系列活動-外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲北市設市百年，外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動。（資料圖／記者黃國霖攝）

用文化交流「偽出國」　印度、奧地利都想加入

周台竹在接受《ETtoday新聞雲》專訪時也透露，台北市政府近期與不少駐處合作推展活動，例如2020年11月2日與墨西哥駐台辦事處推亡靈節特展、2020年11月22日與越南、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等駐台辦事處合辦水燈節，吸引了許多民眾到場參與活動，感覺像是「偽出國」，而這也使得許多駐台使館紛紛表達想與台北市政府進行類似合作。

其中，印度駐台辦事處已經有向台北市政府提及今年6月21日是他們的瑜伽日，並表達了活動內容、地點等想法，「我們台北市歡迎國際文化交流，原則上與台北市政府合辦的計畫，我們都會免費提供場地。」

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲周台竹。（圖／記者林敬旻攝）

因為過去駐外經驗而對歐洲相當熟稔的周台竹也表示，由於奧地利人十分喜歡跳舞，光是在首都維也納，一年就要舉辦超過500、600場的大型舞會，且該國舞會文化類似「成年禮」概念，奧地利駐台辦事處也正在思考如何在台灣舉辦舞會文化，目前屬意的舞會地點選項，包括曾在日治時期用來跳交際舞的中山堂。

「台北市作為首都，表現亮眼時，別人的注意力無形間就會投射到我們上，成為最好做城市外交的契機。」周台竹說，新冠肺炎疫情自爆發以來，台灣成功的防疫作為受到全球關注。

在無法出國做城市外交的狀況下，台北市在2020年4月21日將台北市的防疫亮點全部翻譯成英文，分享給所有姊妹市以及有來往的城市，其中有近35個國際大城、大約14個國家給予回覆，甚至還有中南美國家主動提及，希望翻譯成西班牙文。

疫情影響雙城論壇　2021年可能還是線上辦

對於台北市長柯文哲去年曾表示新冠肺炎在未來2年內都不會完全結束，周台竹認為，儘管疫苗已經出來了，城市外交在未來8個月還是處於「走不出去、人進不來」的狀態，因此線上視訊模式將成為新常態。

以台北、上海雙城論壇為例，去年輪到台北市政府主辦，上海方來台參加，但由於疫情的緣故，最後改成以視訊模式舉辦。

「我判斷，從全球新冠肺炎蔓延速度，以及死亡人數來看，我看今年還是線上舉辦。」周台竹說，線上視訊會議當然不會比人與人直接接觸來得好，但以去年經驗來看，與上海進行線上接觸算順利，「只要雙方都有意想把它辦好，就會辦得很好。」

由於距離2021雙城論壇還有半年的時間，加上新冠肺炎疫情仍持續在變化，周台竹也表示，目前只與上海方保持溝通管道，還沒進入真正的實質議題討論。

▼周台竹運用36年外交經驗，推動台北市政府與各駐館之間的關係。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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