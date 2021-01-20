年底完工！　桃園區中興市民活動中心可供共餐等多元用途

▲桃園區中興市民活動中心3D示意圖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區中興市民活動中心興建工程、20日舉行動土典禮。市長鄭文燦指出，因應高齡人口持續成長，中興市民活動中心規劃興建地上3層建築物，1樓為社區關懷據點並增設簡易廚房、2樓為里辦公室及社區教室、3樓為多功能集會空間，預計年底完工，除了具備辦理共餐、開設課程及一般聚會等多元用途，更將成為社區發展據點。

▲桃園區中興市民活動中心興建工程動土。（圖／市府提供）

桃園區長陳玉明表示，中興市民活動中心運用建物周邊進行綠美化，不但可調節室內外溫度，也可減少能源消耗；活動中心內部採用間接採光及寬敞通透的空間規劃，打造景觀及休憩功能兼具的優質活動空間，滿足地方鄉親的生活需求。

由於中興里高齡人口持續成長，為解決里內長期缺乏集會場所的不便，市府在鄰近重劃區積極尋找合適地點，並規劃新舊社區皆可共同使用的全齡化活動空間。中興市民活動中心興建工程總經費約4,187萬元，基地面積約200坪，總樓地板面積約275坪，完工後將成為社區發展的重要據點。。

包括市議員黃婉如、林政賢、李光達、黃景熙、黃家齊、簡智翔、蘇家明、市府民政局長陳靜航、桃園區長陳玉明、富石營造董事長陳家裕及陳怡成建築師等均一同出席活動。

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