案864接觸親屬到某樓層上班　台北101回應了

▲台北101內會計師事務所今大規模消毒。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／台北報導

知名會計師事務所內部最新公告證實，國内新增本土案例（案864）是該事務所員工非同住的親屬，曾有短暫接觸，已經啟動防疫措施，讓該員工居家隔離，並進行採檢，第一次採檢結果為陰性。台北101表示，將與該租戶密切聯繫，落實中央的防疫政策。

據悉該事務所位於台北101大樓內，台北101表示，從去年就開始落實高規格的防疫措施，去年12月也更換最新的紅外線掃描儀器，可只掃描臉部的溫度，確認是否有發燒狀況，比全身掃描更準確，其他包括限制電梯人數， 要求在電梯中一定要戴口罩，接觸區域每小時消毒，而空調也是每層樓一個小時進行換氣，現在該接觸者已在家隔離，CDC若有後續的要求也會全力配合。

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▲知名會計師事務所有員工接觸本土案例864，公司緊急啟動防疫措施。（圖／讀者提供）

台北101官方聲明表示，持續以最高標準進行全面防疫作業，租戶某會計師事務所於1／18開始陸續進行樓層全面消毒，該租戶有關人員，也依相關規定進行健康管理，大樓也會與租戶針對防疫工作一直保持密切聯繫與協調，提高警覺，依中央流行疫情指揮中心規定，共同做好最高標準的防疫措施。