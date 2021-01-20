盡量搜！男子充滿自信面對員警　下秒毒品從車縫露出讓他「冏爆」

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子19日深夜開著出租車在五股區晃來晃去，保安大隊見狀攔查，男子充滿自信說，「來！你們盡量搜」，員警掃視車內，下一秒發現副駕駛座的置物箱有鬆脫跡象，打開發現一段縫隙，裡頭塞著毒品，原本跟警員侃侃而談的男子開始口吃，無法交代毒品怎麼來的，最後帶著冏臉被上銬逮捕。

▲保大警方在車縫中發現毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，員警打開置物箱時，其上方露出了一大段縫隙和斷裂痕跡，再以手電筒一照，大包毒品立刻現形，轉頭看到20歲的吳姓男子從原本的從容不迫，變成一臉驚愕，當場將其上銬逮捕，隨後還在吳男上衣口袋起出其它毒品。員警大嘆，吳男如此年輕，卻不務正業接觸毒品，真是自毀前程。

▲充滿自信面對攔查的男子最後冏臉上銬。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方共計查獲毒品K他命8包（重7公克）、含卡西酮毒咖啡包18包（重124公克）等，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，因陳男持有數量不少的毒品，警方亦不排除運毒的可能，將持續追查溯源。

警方呼籲，毒咖啡包的包裝五花八門、繽紛奪目，容易令人產生好奇心，誤被其外表吸引，家長們應特別提醒年輕孩子們注意，不用來路不明的東西，勿因好奇而使用，以免毒害一生。

▼警方查獲毒咖啡包。（圖／記者陳雕文翻攝）