「嘉義大善人」陳盈助驚傳疑涉賭博網站洗錢　檢警查獲7000多萬

▲嘉義大善人陳盈助涉賭博網站洗錢，檢警大動作調查相關據點並由大巴士載走相關人等。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

橋頭地方檢察署(以下簡稱橋頭地檢署)及嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）對於民眾沉迷網路博弈，於是組成聯合查緝小組，指揮警政署及法務部調查局單位組成專案小組偵辦，查緝過程中意外傳出嘉義聞人陳盈助也涉及線上簽賭及洗錢賭博等案件，陳盈助及胞弟陳盈坤隨後到案說明，暫被列為犯嫌。

▲警方攻堅各地據點進行搜索。（圖／讀者提供）

嘉義地檢署表示，專案小組歷經跟監蒐證，於16日晚上起至19日上午10時許共3波，動員檢警憲調隊等單位共約600多人，持法院核發之搜索票，兵分多路至台北、台中、嘉義、高雄等地區同步搜索，扣得現金7000餘萬元、手機、電腦等證物，並陸續傳喚相關被告陳盈助、陳盈坤等約60餘人以釐清案情。

警方表示，19日下午高雄市警方配合檢察官指揮前往高雄左營一處大樓裡頭的公司搜查，並且找來大型巴士，把公司內部的39多位人員帶回偵訊，目前案情仍不便對外說明。

專案小組3年前主動調查，但因鎖定單位、公司近日主動申請清算、解散或是結束營運，也讓檢調逼不得已提早收網。但由於相關事證疑指陳盈助為幕後金主，才會在同一時間針對其相關據點進行搜索。