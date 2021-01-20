陳盈助暴富史起底！1舉動逼檢調提早出手　檢今對決博奕大亨

▲嘉義聞人、國內最大咖「博奕大亨」之稱陳盈助。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

嘉義地方聞人、國內最大咖「博奕大亨」之稱的陳盈助，昨(19)日在嘉義地檢署、橋頭地檢署聯手下被逮捕到案，查扣7000多萬現金、電腦，消息震撼整個地下博奕圈。根據了解檢調鎖定的20個賭博網站，發現背後都是同一個集團經營，可能涉及跨國洗錢，因此全案朝違反銀行法、賭博、洗錢防制法等方向偵辦，陳盈助夫妻、陳盈坤3人被列為被告，預計今天將直接訊問3人。

嘉義地檢署表示，專案小組歷經跟監蒐證，於16日晚上起至19日上午10時許共3波，動員檢警憲調隊等單位共約600多人，持法院核發之搜索票，兵分多路至台北、台中、嘉義、高雄等地區同步搜索，扣得現金7000多萬元、手機、電腦等證物，並陸續傳喚相關被告陳盈助、陳盈坤等約60餘人以釐清案情。

▲嘉義大善人陳盈助涉賭博網站洗錢，檢警大動作調查相關據點並由大巴士載走相關人等。（圖／讀者提供）

專案小組3年前主動調查，但因鎖定單位、公司近日主動申請清算、解散或是結束營運，也讓檢調逼不得已提早收網。根據《自由時報》報導，檢調鎖定的20個賭博網站，發現背後都是同一個集團經營，可能涉及跨國洗錢，因此全案朝違反銀行法、賭博、洗錢防制法等方向偵辦，陳盈助夫妻、陳盈坤3人被列為被告，預計今天將直接訊問3人。

今年61歲的陳盈助綽號「陳桑」、「陳董」，被視為國內地下簽賭教父，曾因槍械走私判刑8年。不過他過去多次涉及賭博案件被起訴，不過最後都無罪確定、全身而退。陳盈助早年因前往中國經營網路足球簽注身價迅速暴漲，被稱為最會賺中國錢的「台商」。